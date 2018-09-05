الصحة العراقية: 5 قتلي و68 جريحا حصيلة أحداث البصرة

طهران/ 5 أيلول/ سبتمبر/ ارنا - أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، مقتل 5 متظاهرين وإصابة 68 بينهم عناصر من القوات الأمنية في حصيلة للأحداث التي شهدتها البصرة أمس.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في بيان أن '5 متظاهرين قتلوا وأصيب 68 بجروح منهم 41 مدني و 27 من منتسبي القوات الأمنية'.
وكانت محافظة البصرة الغنية بالنفط جنوب العراق قد شهدت، مساء يوم الأحد، صدامات بين متظاهرين مطالبين بتوفير الماء الصالح للشرب والقوات الأمنية، التي استخدمت الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين بالقرب من مبني مجلس الحكومة المحلية في المحافظة.
وقالت وزارة الداخلية العراقية في بيان، أمس الثلاثاء، إن متظاهرين حاصروا مبني محافظة البصرة، مؤكدة وقوع حريق في الطابق العلوي، مشيرة إلي أنها ستحقق في الحادث.
وشهدت البصرة، صباح أمس، تشييع الشاب، مكي الكعبي، الذي قتل، الأحد، برصاص القوات الأمنية عند مشاركته في تظاهرة وسط المدينة للمطالبة بتوفير الماء الصالح للشرب، فيما أمر رئيس الوزراء حيدر العبادي بفتح تحقيق بمقتل الشاب.
هذا وتجددت التظاهرات الغاضبة في محافظة البصرة الأغني نفطيا جنوبي العراق، خلال اليومين الماضيين، بمطالب أضيف إليها إنقاذ السكان من تلوث مياه الشرب، الذي تسبب بإصابة أكثر من 18 ألف شخص.
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الصحة العراقية: 5 قتلي و68 جريحا حصيلة أحداث البصرة

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