الصورة التی ترسمها وسائل الاعلام الدولیة عن ایران خاطئة

وخلال لقائه مدیر عام وكالة الجمهوریة الاسلامیة للانباء 'ارنا' سید ضیاء هاشمی فی طهران عصر الثلاثاء، اشار عبدالوهاب الي ان الشعب المالیزی یتعرف علي انباء ایران غالبا عبر وسائل الاعلام المعروفة فی العالم مثل 'سی ان ان'، وصرح بان وسائل الاعلام هذه تركز احیانا علي الانباء السلبیة.

واضاف، ان وكالة 'برناما' یمكنها اصلاح هذه الصورة عبر التعاون مع 'ارنا'.

ووصف مدیر التحریر بوكالة 'برناما' انعقاد اللجنة التنفیذیة بمنظمة وكالات الانباء فی اسیا واوقیانوسیا 'اوانا' فی طهران بانه كانت منتظما جدا وقال، ان اجتماع 'اوانا' فی طهران كان مثمرا جدا من حیث طرح القضایا المهمة ونحن نامل بتوفیر الارضیة لتنفیذ القضایا المطروحة.

من جانبه اعتبر مدیر عام 'ارنا' الحظر الاعلامی بانه اكثر ظلما من الحظر الاقتصادی وقال، انه مثلما یعد الدفاع عن الحق فی المجال السیاسی والاقتصادی امرا ضروریا فمن الضروری ایضا ان نكون مدافعین عن الحق فی المجال الاعلامی ایضا.

واشار هاشمی الي ان الظلم الاعلامی ضد الدول الاسلامیة ذو ماض وقال، اننا نتذكر ایضا فی فترة الازمة المالیة التی عصفت بشرق اسیا ای اجواء اعلامیة كاذبة مورست ضد مالیزیا.

واشار هاشمی وعبدالوهاب الي التطورات السریعة فی وسائل الاعلام، واكدا ضرورة التعاون لتبادل الانباء والقضایا الاعلامیة متعددة الوسائط بصورة اسرع بین 'ارنا' و'برناما'.

یذكر ان اجتماع اللجنة التنفیذیة لمنظمة 'اوانا' عقد فی طهران الاثنین.

انتهي ** 2342

