المدير العام لإرنا: لتكون صحافة السلام مشروعا مشتركا بين وكالات الأنباء الدولية

وجاءت هذه التصريحات خلال اللقاء الذي عقد بين مديري الوكالتين علي هامش الاجتماه الثالث والاربعين للمجلس التنفيذي لـ'منظمة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ' (أوانا).

علما بأن منظمة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ' (اوآنا)؛ تأسست بمبادره من اليونسكو عام 1961 بهدف تيسير عملية تبادل المعلومات بين دول هذه المنطقة وتضم في عضويتها 44 وكالة أنباء من 35 دولة.

وتولت ايران رئاسة هذه الوكالة لفترة استمرت 3 سنوات من 1997 حتي 2000 وكانت عام 2016 نائباً للرئيس وهي حالياً عضو في المجلس التنفيذي لـ' اوآنا '.

واستضافت العاصمة طهران أمس الاثنين (الثالث من سبتمبر 2018) الإجتماع الثالث والاربعين للجنة التنفيذية لمنظمة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ.

إنتهي**أ م د**س.ر

