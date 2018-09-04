مستشار الرئيس الافغاني:

منطقة سيستان الحرة الايرانية تسهم في تعزيز العلاقات بين طهران وكابول

جابهار/4ايلول/سبتمبر- قال مستشار الرئيس الافغاني داوود سلطان زوي ان افتتاح منطقة سيستان الحرة الايرانية سيسهم في توسيع العلاقات والتبادل التجاري والاقتصادي والسياسي بين ايران وافغانستان.

واضاف سلطان زوي اليوم الثلاثاء خلال لقائه مدير عام منطقة جابهار الحرة الايرانية ان نقل السلع والبضائع بين منطقتي جابهار وسيستان الحرة سيخفض كلفة نقل السلع والبضائع الي افغانستان.
وقال ان منطقة جابهار تتمتع بافضل موقع جغرافي لترانزيت السلع الافغانية الي دول العالم وان افتتاح منطقة سيستان الحرة يمكن ان يوسع هذه العلاقات ويعمقها اكثر.
واضاف ان تفعيل طريق الترانزيت بين جابهار – ميلك هيرمند يمكن ان يسهم في زيادة حجم ترانزيت السلع والبضائع بين هاتين المنطقتين.
من جانبه قال مدير عام منطقة جابهار الحرة خلال هذا اللقاء ان مجلس الشوري الاسلامي وافق علي انشاء منطقة سيستان الحرة بالتزامن مع الحاق الموانئ بمنطقة جابهار الحرة.
واضاف انه نظرا الي اهمية الموقع الجغرافي لمنطقة جابهار الحرة التي تقع في الطريق الدولي للترانزيت فان تطوير شرق البلاد يحظي باهمية بالغة في سياسات البلاد مشيرا الي الجهود التي تبذل لتطوير البني التحتية في هذه المنطقة.
انتهي**2018**س.ر



برچسب ها

اقتصاد

ايران

افغانستان

تعزيز التجارة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

منطقة سيستان الحرة الايرانية تسهم في تعزيز العلاقات بين طهران وكابول

معظم المشاهدات

ظريف: علي الإرهابيين الخروج من إدلب

ظريف: علي الإرهابيين الخروج من إدلب

ظریف فی دمشق

ظریف فی دمشق

الرئیس روحانی : قافلة البناء الایرانیة لا تتوقف

الرئیس روحانی : قافلة البناء الایرانیة لا تتوقف

اجتماع طهران خطوة نحو السلام والاستقرار في سوريا

الناطق باسم الخارجية:

اجتماع طهران خطوة نحو السلام والاستقرار في سوريا

بدء اجتماع اللجنة التنفیذیة لرابطة وكالات الأنباء فی آسیا والمحیط الهادئ فی طهران

بحضور 18 مدیرا لوكالات الانباء

بدء اجتماع اللجنة التنفیذیة لرابطة وكالات الأنباء فی آسیا والمحیط الهادئ فی طهران

أحدث الأخبار

الصورة التي ترسمها وسائل الاعلام الدولية عن ايران خاطئة

مدير التحرير بوكالة 'برناما':

الصورة التي ترسمها وسائل الاعلام الدولية عن ايران خاطئة

إيران وروسيا تتبادلان وجهات النظر حول مكافحة الإرهاب

إيران وروسيا تتبادلان وجهات النظر حول مكافحة الإرهاب

المدير العام لإرنا: لتكون صحافة السلام مشروعا مشتركا بين وكالات الأنباء الدولية

المدير العام لإرنا: لتكون صحافة السلام مشروعا مشتركا بين وكالات الأنباء الدولية

منطقة سيستان الحرة الايرانية تسهم في تعزيز العلاقات بين طهران وكابول

مستشار الرئيس الافغاني:

منطقة سيستان الحرة الايرانية تسهم في تعزيز العلاقات بين طهران وكابول

السفير الإيراني يعلن عن تفاصيل زيارة رئيس مجلس الشوري الاسلامي الي روسيا

السفير الإيراني يعلن عن تفاصيل زيارة رئيس مجلس الشوري الاسلامي الي روسيا

موضوعات مرتبط