منطقة سيستان الحرة الايرانية تسهم في تعزيز العلاقات بين طهران وكابول

واضاف سلطان زوي اليوم الثلاثاء خلال لقائه مدير عام منطقة جابهار الحرة الايرانية ان نقل السلع والبضائع بين منطقتي جابهار وسيستان الحرة سيخفض كلفة نقل السلع والبضائع الي افغانستان.

وقال ان منطقة جابهار تتمتع بافضل موقع جغرافي لترانزيت السلع الافغانية الي دول العالم وان افتتاح منطقة سيستان الحرة يمكن ان يوسع هذه العلاقات ويعمقها اكثر.

واضاف ان تفعيل طريق الترانزيت بين جابهار – ميلك هيرمند يمكن ان يسهم في زيادة حجم ترانزيت السلع والبضائع بين هاتين المنطقتين.

من جانبه قال مدير عام منطقة جابهار الحرة خلال هذا اللقاء ان مجلس الشوري الاسلامي وافق علي انشاء منطقة سيستان الحرة بالتزامن مع الحاق الموانئ بمنطقة جابهار الحرة.

واضاف انه نظرا الي اهمية الموقع الجغرافي لمنطقة جابهار الحرة التي تقع في الطريق الدولي للترانزيت فان تطوير شرق البلاد يحظي باهمية بالغة في سياسات البلاد مشيرا الي الجهود التي تبذل لتطوير البني التحتية في هذه المنطقة.

انتهي**2018**س.ر

