السفير الإيراني يعلن عن تفاصيل زيارة رئيس مجلس الشوري الاسلامي الي روسيا

موسكو/4 أيلول/سبتمبر/إرنا-أعلن سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدي روسيا الإتحادية 'مهدي سنائي' عن تفاصيل زيارة رئيس مجلس الشوري الإسلامي 'علي لاريجاني' الي هذا البلد.

وأضاف سنائي اليوم الثلاثاء، سيتوجه لاريجاني، مساء الأربعاء الي مدينة فولفوغراد الروسية في إطار زيارة رسمية الي هذا البلد تستغرق يوما واحدا فقط، وتأتي هذه الزيارة تلبية لدعوة رسمية من رئيس مجلس الدوما الروسي 'فياتشيسلاف فولودين'.
وأضاف، انه سيرافق رئيس مجلس الشوري الإسلامي خلال هذه الزيارة، وفد نيابي وستتضمن زيارة لاريجاني الي روسيا لقاء ثنائيا مع نظيره الروسي وحضور إجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمشاركة ممثلين عن الأجهزة التنفيذية الحكومية في البلدين.
وتابع سنائي، ان إقامة هذا الإجتماع المشترك بين رئيسي البرلمانين الإيراني والروسي سيسهم في دفع المشاريع الكبري وتعزيز التعاون الثنائي علي صعيد محافظات البلدين.
وفي ختام زيارته الي روسيا، سيتوجه لاريجاني الي بيلاروسيا بهدف اجراء إجتماع مع نظيره في هذا البلد.
إنتهي**أ م د**س.ر



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السفير الإيراني يعلن عن تفاصيل زيارة رئيس مجلس الشوري الاسلامي الي روسيا

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