الطيران المدني اللبناني نفي ادعاءات فاكس نيوز عن تهريب شركة طيران ايرانية أسلحة إلي المطار

بيروت/4 ايلول/سبتمبر/ارنا-نفت المديرية العامة للطيران المدني في لبنان ما أوردته قناة FOX NEWS الأميركية حول قيام إحدي شركات الطيران الإيرانية وتدعي Fars Qeshm Airlines بتهريب أسلحة إلي مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت وطلبت من وسائل الإعلام توخي الدقة قبل نشر أي معلومات حول المطار .

وأوضحت المديرية في بيان ما يلي:

إن شركة Fars Qeshm Airlines هي شركة طيران إيرانية وقد سبق أن تقدمت بطلبين إلي المديرية العامة للطيران المدني في لبنان لتسيير رحلتي شحن جوي ما بين مطارات طهران- دمشق- بيروت- الدوحة علي الشكل التالي :
الرحلة الأولي:
طهران – دمشق – بيروت بتاريخ 9/7/2018
حيث حطت الطائرة التابعة للشركة وهي من طراز B-747 في مطار رفيق الحريري الدولي فارغة من أي حمولة.
بيروت – الدوحة بتاريخ 10/7/2018
حيث أقلعت الطائرة محملة بالمواشي وذلك بعد موافقة سلطات الطيران المدني القطري علي الحمولة .
الرحلة الثانية:
طهران- بيروت بتاريخ 2/8/2018
حيث حطت الطائرة التابعة للشركة وهي من طراز B-747 في مطار رفيق الحريري الدولي فارغة من أي حمولة.
بيروت – الدوحة بتاريخ 3/8/2018
حيث أقلعت الطائرة محملة بالمواشي وذلك بعد موافقة سلطات الطيران المدني القطري علي الحمولة.
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الطيران المدني اللبناني نفي ادعاءات فاكس نيوز عن تهريب شركة طيران ايرانية أسلحة إلي المطار

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الطيران المدني اللبناني نفي ادعاءات فاكس نيوز عن تهريب شركة طيران ايرانية أسلحة إلي المطار

الطيران المدني اللبناني نفي ادعاءات فاكس نيوز عن تهريب شركة طيران ايرانية أسلحة إلي المطار

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