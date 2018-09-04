الطيران المدني اللبناني نفي ادعاءات فاكس نيوز عن تهريب شركة طيران ايرانية أسلحة إلي المطار

وأوضحت المديرية في بيان ما يلي:



إن شركة Fars Qeshm Airlines هي شركة طيران إيرانية وقد سبق أن تقدمت بطلبين إلي المديرية العامة للطيران المدني في لبنان لتسيير رحلتي شحن جوي ما بين مطارات طهران- دمشق- بيروت- الدوحة علي الشكل التالي :

الرحلة الأولي:

طهران – دمشق – بيروت بتاريخ 9/7/2018

حيث حطت الطائرة التابعة للشركة وهي من طراز B-747 في مطار رفيق الحريري الدولي فارغة من أي حمولة.

بيروت – الدوحة بتاريخ 10/7/2018

حيث أقلعت الطائرة محملة بالمواشي وذلك بعد موافقة سلطات الطيران المدني القطري علي الحمولة .

الرحلة الثانية:

طهران- بيروت بتاريخ 2/8/2018

حيث حطت الطائرة التابعة للشركة وهي من طراز B-747 في مطار رفيق الحريري الدولي فارغة من أي حمولة.

بيروت – الدوحة بتاريخ 3/8/2018

حيث أقلعت الطائرة محملة بالمواشي وذلك بعد موافقة سلطات الطيران المدني القطري علي الحمولة.

انتهي**2054**س.ر

