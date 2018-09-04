الطيران المدني اللبناني نفي ادعاءات فاكس نيوز عن تهريب شركة طيران ايرانية أسلحة إلي المطار

وأوضحت المديرية في بيان ما يلي:
إن شركة Fars Qeshm Airlines هي شركة طيران إيرانية وقد سبق أن تقدمت بطلبين إلي المديرية العامة للطيران المدني في لبنان لتسيير رحلتي شحن جوي ما بين مطارات طهران- دمشق- بيروت- الدوحة علي الشكل التالي :
الرحلة الأولي:
طهران – دمشق – بيروت بتاريخ 9/7/2018
حيث حطت الطائرة التابعة للشركة وهي من طراز B-747 في مطار رفيق الحريري الدولي فارغة من أي حمولة.
بيروت – الدوحة بتاريخ 10/7/2018
حيث أقلعت الطائرة محملة بالمواشي وذلك بعد موافقة سلطات الطيران المدني القطري علي الحمولة .
الرحلة الثانية:
طهران- بيروت بتاريخ 2/8/2018
حيث حطت الطائرة التابعة للشركة وهي من طراز B-747 في مطار رفيق الحريري الدولي فارغة من أي حمولة.
بيروت – الدوحة بتاريخ 3/8/2018
حيث أقلعت الطائرة محملة بالمواشي وذلك بعد موافقة سلطات الطيران المدني القطري علي الحمولة.
انتهي**2054**س.ر