منظمة الموانئ تعلن خفض الرسوم التفضيلية بين إيران وأذربيجان

واعتبر حسن زادة اليوم الثلاثاء خلال لقائه المدير العام لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية لجمهورية أذربيجان 'طالح زيادوف' في ميناء أمير آباد بمحافظة مازندران (شمال)، ان خفض الرسوم التفضيلية من شأنه أن يؤدي الي تعزيز التبادل التجاري الثنائي عبر الموانئ.

وقد وصل زيادوف أمس الإثنين الي محافظة مازندران وزار كلا من مينائي نوشهر وأمير آباد غرب وشرقي هذه المحافظة.

وأصاف مساعد رئيس منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية للشؤون الإقتصادية خلال هذا الإجتماع: هناك طاقات إقتصادية وفيرة لدي البلدين لتعزيز التبادل التجاري، مؤكدا ضرورة توظيف الإمكانيات المتوفرة في موانئ إيران وأذربيجان.

واعتبر حسن زادة، إحدي الآليات الأخري لتعزيز التبادل التجاري هي النهوض باستثمارات القطاع الخاص الإيراني والأذربيجاني.

ووفقا للإحصائيات الرسمية، ان حجم التبادل التجاري بين إيران وأذربيجان، اقل من مليار دولار حاليا؛ 400 دولار منها حصة التبادل السياحي بين البلدين.

ومن المتوقع بلوغ قيمة التبادل التجاري بين الجانبين ملياري دولار، بعد إفتتاح خط قزوين-رشت-أستارا (شمال غرب) السككي وصولا الي جمهورية أذربيجان.

إنتهي**أ م د**س.ر

