السنوار: قرارنا أن يُكسر حصار غزة بعزِّ عزيز أو بذلِّ ذليل

غزة/4 أيلول/ سبتمبر/ إرنا-قال رئيس حركة المقاومة الاسلامية حماس في قطاع غزة يحيي السنوار إن حركته اتخذت قرارًا بأن حصار غزة يجب أن يُكسر، بعزِّ عزيز أو ذلِّ ذليل.

وأكد السنوار خلال لقاء مع النخب الشبابية عقده بمدينة غزة اليوم الثلاثاء أن مسيرات العودة خيار حماس وخيار فصائل الشعب الفلسطيني ومثّلت حالة تحدٍ للاحتلال ومؤامرات تصفية القضية الفلسطينية.
وبيّن أن غزة ومشروع المقاومة كان يُخطط له أن يسقط الشتاء الماضي، حيث تحدث ليبرمان بشكل واضح، بعدما وصل مسار المصالحة لطريق مسدود، من خلال إحداث انفجار داخلي في القطاع من عدة أطراف، ولكن مسيرات العودة أفشلت هذا المخطط.
وبشأن ملف تثبيت وقف إطلاق النار، قال السنوار 'نحن لا نريد الحرب ومعنيون بتثبيت وقف إطلاق النار 2014، لكن هذا لا يعني أننا غير جاهزين لصد أي عدوان، فنحن علي أتم الاستعداد والجهوزية مع فصائل المقاومة'.
وأضاف 'مطالبنا المبدئية لتثبيت تفاهمات 2014 هي توفير رواتب الموظفين سواءً حكومة غزة ورواتب موظفي السلطة، مع حل مشكلة الموازنات التشغيلية للوزارات، وتوفير 50 ألف فرصة عمل جديدة، ومشاريع بنية تحتية، وحل أزمة الكهرباء، وتوفير ممر مائي بين غزة وقبرص'.
وأكد عدم وجود أي اتفاقات سياسية مع الاحتلال، مشيرًا بأنه 'لو وافقنا علي شروط الرباعية وتسليم الأنفاق والصواريخ لحُلت أمورنا، لكننا لا نزال متمسكون بالعودة وحقوق شعبنا'.
**387**س.ر



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السنوار: قرارنا أن يُكسر حصار غزة بعزِّ عزيز أو بذلِّ ذليل

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