السفارة الإيرانية تهنئ بعقد أول إجتماع رسمي للبرلمان الجديد في العراق

وجاء في البيان، ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تولي اهتماما بالغا للحفاظ علي علاقاتها مع العراق وتؤكد مواصلة التعاون والدعم والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والأمنية والإقتصادية والثقافية رغم كل مايثار من اجواء سلبية لضرب مصالح البلدين'.

وتابع البيان، 'ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية كما تعاونت مع الحكومات السابقة ستتعاون مع الحكومة الجديدة التي يشكلها البرلمان العراقي وفقا للدستور' مؤكدا ان البعض لا يكف عن محاولاته لعرقلة العلاقات بين البلدين'.

وخلص البيان الي أن السفارة تؤكد علي تعاون إيران ودعمها الكامل للحكومة العراقية والشعب العراقي في حل المشاكل الموجودة خاصة ماتعاني منه محافظة البصرة.

إنتهي**أ م د**س.ر

