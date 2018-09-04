شينخوا : ايران استضافت اجتماع منظمة اوانا بنجاح

وفي تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، اشارت شينخوا الي ان جميع وكالات الانباء و وسائل الاعلام التي حضرت اعمال الاجتماع طالبت بتوظيف العلوم والتكنولوجيا والابداع لتعزيز اواصر التعاون الاعلامي بين اعضاء منظمة اوانا.

ونقلت وكالة الانباء الصينية الرسمية في تقريرها عن وزير الثقافة الايراني 'عباس صالحي' قوله خلال الاجتماع انه 'ينبغي علي وكالات الانباء ان تعيد النظر في ادائها ومعاييرها لاختيار امثل الآليات والسبل العلمية والمهنية من اجل المضي قدما باهدافها المنشودة'.

ويضيف التقرير نقلا عن صالحي ايضا، ان 'اعادة الهيكلة الاعلامية تشكل ضرورة في ضوء المرحلة الراهنة حيث التقدم التكنولوجي والفضاء الافتراضي الجديد والانشطة الاعلامية المتربة علي ذلك'.

انتهي ** ح ع

