انصار الله : الأمم المتحدة تماطل بشأن عودة الجرحي والعالقین فی الخارج

طهران / 4 ایلول / سبتمبر / ارنا - أكد رئیس الوفد الوطنی الیمنی الي جنیف 'محمد عبدالسلام'، الیوم الثلاثاء، أن الأمم المتحدة تماطل حتي اللحظة عن وعود قطعتها بشأن تسهیل عودة الجرحي والعالقین فی الخارج.

ونقل موقع 'المسیرة' الاخباری عن عبدالسلام قوله فی تغریدة عبر 'تویتر'، انه 'حتي اللحظة تماطل الأمم المتحدة عن وعود قطعتها بشأن تسهیل عودة الجرحي والعالقین فی الخارج رغم التجاوب مع الطلبات التی قدمتها دول العدوان، علي أن نقلهم فی طائرة الوفد الوطنی أمر طبیعی واعتیادی وإنسانی'.
وصدر مساء أمس الاثنین قرار لرئیس المجلس السیاسی الأعلي فی الیمن؛ ینص علي ابتعاث وفد برئاسة محمد عبدالسلام لتمثیل الجمهوریة الیمنیة فی مشاورات جنیف.
علي صعید اخر، افادت المسیرة ایضا ان 'لجنة الحشد وتنظیم الاجتجاجات الشعبیة الیمنیة' نظمت الیوم الثلاثاء، وللیوم الثانی علي التوالی، وقفة احتجاجیة تصعیدیة أمام مقر الأمم المتحدة بالعاصمة صنعاء تحت شعار 'تجویع الشعب الیمنی جریمة حرب'، ضد تدهور سعر صرف الریال الیمنی مقابل الدولار وارتفاع أسعار المواد الغذائیة، وحملت الوقفة الأمم المتحدة مسؤولیة 'حرب التجویع القذرة ضد الیمنیین'.
انتهي ** ح ع



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انصار الله : الأمم المتحدة تماطل بشأن عودة الجرحي والعالقین فی الخارج

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