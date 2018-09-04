الاحتلال الصهيوني يعتقل 27 فلسطينيا في الضفة الغربية

واقتحمت قوة صهيونية منزل القيادي ناصيف في الحي الغربي من مدينة طولكرم واعتقلته ونقلته إلي جهة مجهولة، اضافة الي اعتقال المواطن أحمد التايه من نفس المدينة.

يشار إلي أن القيادي 'ناصيف' أفرج عنه في مارس الماضي ، ويعتبر أحد الشخصيات الاعتبارية والقيادية في طولكرم، وهو أسير محرر أمضي في سجون الاحتلال أكثر من 16 عاما علي فترات.

واعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

ودارت مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال خلال اقتحامها للمدينة، أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز.

وفي مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال سبعة فلسطينيين وثلاثة في مدينة القدس المحتلة.

وتعتقل سلطات الاحتلال نحو ستة الاف وخمسمئة فلسطيني في سجونها .

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