امريكا راهنت علي كرامتها لمواجهة ايران

وفي تصريح له اليوم الثلاثاء خلال الاجتماع العام لقادة ومسؤولي قوي الامن الداخلي الايراني بطهران، قال رحماني فضلي : ينبغي ان نواصل صمودنا بكل قوة لاقناع الراي العام بشأن مواقفنا بما يضمن استيفاء حقوقنا المنشودة.

ولفت الي ان الولايات المتحدة الامريكية تخوض حاليا خلافات كبيرة مع الصين وروسيا واوروبا؛ مردفا ان 'هؤلاء يدركون جيدا بانه لا يمكن القيام بأي امر في المنطقة دون مساهمة ايران، ونحن سنواصل مواقفنا الاقليمية بكل قوة والاقتدار'.

وتطرق وزير الداخلية الي وعود الاوروبيين بشأن تنفيذ الاتفاق النووي؛ قائلا انه رغم التصريحات الكثيرة والتاكيد علي تنفيذ الاتفاق لكن الدعم السياسي الاوروبي للاتفاق النووي لم يتحقق من الناحية العملية بعد.

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