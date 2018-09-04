خلال الاجتماع العام لقادة قوي الامن الداخلي؛

امريكا راهنت علي كرامتها لمواجهة ايران

طهران / 4 ايلول / سبتمبر / ارنا – اكد وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي ان انسحاب امريكا من الاتفاق النووي سيكون مكلفا للغاية بالنسبة لهذا البلد؛ مضيفا ان الامريكيين راهنوا علي كرامتهم لمواجهة الجمهورية الاسلامية الايرانية وكرّسوا جميع طاقاتهم لاستهداف البلاد.

وفي تصريح له اليوم الثلاثاء خلال الاجتماع العام لقادة ومسؤولي قوي الامن الداخلي الايراني بطهران، قال رحماني فضلي : ينبغي ان نواصل صمودنا بكل قوة لاقناع الراي العام بشأن مواقفنا بما يضمن استيفاء حقوقنا المنشودة.
ولفت الي ان الولايات المتحدة الامريكية تخوض حاليا خلافات كبيرة مع الصين وروسيا واوروبا؛ مردفا ان 'هؤلاء يدركون جيدا بانه لا يمكن القيام بأي امر في المنطقة دون مساهمة ايران، ونحن سنواصل مواقفنا الاقليمية بكل قوة والاقتدار'.
وتطرق وزير الداخلية الي وعود الاوروبيين بشأن تنفيذ الاتفاق النووي؛ قائلا انه رغم التصريحات الكثيرة والتاكيد علي تنفيذ الاتفاق لكن الدعم السياسي الاوروبي للاتفاق النووي لم يتحقق من الناحية العملية بعد.
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امريكا راهنت علي كرامتها لمواجهة ايران

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