وزير الدفاع:

هناك تعاون بين وزارتي الدفاع والنفط لتنفيذ مشاريع نفطية

بوشهر/4 ايلول/سبتمبر/ارنا- قال وزيرالدفاع واسناد القوات المسلحة العميد'اميرحاتمي' ان وزارته وبهدف تقليل مبيعات النفط الخام ستقوم باستثمارات في مشاريع نفطية.

واضاف حاتمي اليوم الثلاثاء علي هامش مراسم افتتاح ثلاثه مشاريع بتروكيماوية في عسلوية (جنوب ايران) بحضور رئيس الجمهورية ان هذه المراسم هي انموذج للاقتصاد المقاوم علي اعتاب العقد الخمسين لانتصار الثورة الاسلامية وهي دلالة علي عزم وارادة الادارة الاقتصادية للبلاد مبينا ان هذه المشاريع الثلاثه التي تم افتتاحها اليوم هي خير مثال علي الانسجام بين جميع اركان النظام الاسلامي.
واشار وزير الدفاع الي مراسم تدشين ثلاثة مشاريع اقتصادية مهمة هي المرحلة الثالثة لشركة برديس للبتروكيمياويات ومشروع ميثانول مرجان والمرحلة الأولي لمحطة توليد الكهرباء لبتروكيماويات دماوند.
وقال ايضا انه بدأت عمليات انشاء بتروكيماويات مرجان لانتاج الميثانول بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ مليونا و650 ألف طن في عام 2011 ، وقبل فترة قصيرة بدأ إنتاجه الأولي.وبتدشين هذا المشروع للبتروكيماويات، سيتم توظيف 250 شخصا خلال فترة تشغيله.
والمشروع الثاني الذي دشنه رئيس الجمهورية اليوم، المرحلة الأولي لمحطة دماوند للبتروكيماويات، وذلك بهدف توفير الكهرباء والبخار ل 24 مجمعا للبتروكيماويات في منطقة بارس الاقتصادية الخاصة .
وجري تدشين المرحلة الأولي من محطة دماوند بطاقة 648 ميغاواط وقدرة تزويد 540 ميغاواط من الكهرباء للمجمعات من خلال 4 توربينات وتوفير فرص العمل لـ 166 شخصا عند التشغيل.
اما المشروع الثالث هو المرحلة الثالثة لشركة برديس للبتروكيماويات وتبلغ الطاقة الإنتاجية الكاملة للمشروع 3.2 مليون طن من اليوريا و 2.04 مليون طن من الأمونيا.
واكد وزير الدفاع ان هذه المشاريع هي نموذج للتعاون بين وزارة الدفاع ووزارة النفط والتي نأمل ان يتم تنميتها مستقبلا.
انتهي**م م** 1718



برچسب ها

اقتصاد

مشاريع نفطية

عسلوية

وزارة الدفاع

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

هناك تعاون بين وزارتي الدفاع والنفط لتنفيذ مشاريع نفطية

معظم المشاهدات

ظريف: علي الإرهابيين الخروج من إدلب

ظريف: علي الإرهابيين الخروج من إدلب

ظریف فی دمشق

ظریف فی دمشق

بدء اجتماع اللجنة التنفیذیة لرابطة وكالات الأنباء فی آسیا والمحیط الهادئ فی طهران

بحضور 18 مدیرا لوكالات الانباء

بدء اجتماع اللجنة التنفیذیة لرابطة وكالات الأنباء فی آسیا والمحیط الهادئ فی طهران

قاسمي: ايران العامل الرئيسي للامن في المنطقة

قاسمي: ايران العامل الرئيسي للامن في المنطقة

اجتماع طهران خطوة نحو السلام والاستقرار في سوريا

الناطق باسم الخارجية:

اجتماع طهران خطوة نحو السلام والاستقرار في سوريا

أحدث الأخبار

جهانغيري يطلب من وزارة الخارجية متابعة حصة ايران من مياه الانهار الحدودية

جهانغيري يطلب من وزارة الخارجية متابعة حصة ايران من مياه الانهار الحدودية

ظریف : نسعي لخروج الارهابیین من ادلب بأقل نسبة من التكلفة البشریة

ظریف : نسعي لخروج الارهابیین من ادلب بأقل نسبة من التكلفة البشریة

زيارة بوتين الي طهران خطوة أخري في مسار تعزيز العلاقات الثنائية

المدير العام لوكالة أنباء تاس الروسية:

زيارة بوتين الي طهران خطوة أخري في مسار تعزيز العلاقات الثنائية

السفارة الإيرانية تهنئ بعقد أول إجتماع رسمي للبرلمان الجديد في العراق

السفارة الإيرانية تهنئ بعقد أول إجتماع رسمي للبرلمان الجديد في العراق

شينخوا : ايران استضافت اجتماع منظمة اوانا بنجاح

شينخوا : ايران استضافت اجتماع منظمة اوانا بنجاح

موضوعات مرتبط