تنمية العلاقات بين ايران وجمهوريه اذربيجان في مجال الموانئ

موسكو/4 ايلول/ سبتمبر/ارنا- قال مديرعام الموانئ والملاحة البحرية في جمهورية اذربيجان انه وفق مذكرة التفاهم بين ايران واذربيجان فان العلاقات التجارية عن طريق الموانئ وخاصة موانئ شمال ايران ستشهد نموا ملحوظا.

واضاف 'طالح زيادوف' اليوم الثلاثاء بعد تفقده ميناء اميراباد شرقي مازندران(شمال) ان بلاده مستعدة لتنمية العلاقات التجارية الثنائية و خاصة عن طريق موانئ البلدين مشيرا الي تطوير ميناء باكو لهذا الغرض .
واشار زيادوف الي اتفاق رئيسي البلدين علي انشاء خط سكك حديدي بين اذربيجان و استارا وقال ان تطوير شبكة السكك الحديد تؤدي الي تنمية التجارة البحرية وخاصة بالنسبة للمناطق الشمالية في ايران.
واوضح ان هناك ارضية مناسبة للاستثمار في اذربيجان مرحبا باستثمارات ايرانية في مجال الموانئ.
من جانبه اعرب مدير ميناء اميراباد'سياوش رضواني' عن امله بتطوير العلاقات بعد التوقيع علي مذكرة التفاهم بين موانئ ايران وجمهورية اذربيجان.
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تنمية العلاقات بين ايران وجمهوريه اذربيجان في مجال الموانئ

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