توقيع إتفاق تعاون بين وكالتي ارنا والأناضول التركيه

وإتفق الجانبان علي تنمية التعاون المشترك في مجال تبادل الأخبار والصور ومقاطع الفيديو فضلاً عن منح الوكالتين لبعضهما البعض حق استخدام نتاجهما الاعلامي الذي يبث باللغات الانجليزية والتركية والفارسية مع منح حق تنقيح الخبر دون المساس بأصله وموضوعه مع ذكر المصدر للمعلومة المنقولة.

واتفق الجانبان ايضاً علي دفع مبالغ مالية – إن ترتّبت – خلال عملية التبادل الاعلامي ونقل خبراتهما الفنية والخبرية.

وشارك أمس الإثنين الثالث من سبتمبر في الإجتماع الذي إستغرق يوماً واحداً في طهران، مدراء وكالات أنباء و كبار مدراء من 18 دولة وهي روسيا و جمهورية آذربيجان والصين وقطر وتركيا و سلطنة عمان ومنغوليا وكوريا الجنوبية وكازاخستان واليابان وفيتنام واندونيسيا وماليزيا والعراق وسوريا ولبنان وبلغاريا و وكالة «مهر» الايرانية للأنباء و وكالة إرنا من الجمهورية الاسلامية الايرانية ايضاً.

انتهي** ع ج** 1718

