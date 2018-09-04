علي هامش إجتماع أوانا

توقيع إتفاق تعاون بين وكالتي ارنا والأناضول التركيه

طهران/4ايلول/سبتمبر/إرنا – وقّع مساعد وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا) للشوون الخبريه أحمد جعفري جمازكتي إتفاقاً مع ممثل وكالة الأناضول التركيه للأنباء «متين موتان اوغلو» علي هامش الإجتماع الثالث والأربعين لمنظمه وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادي (أوانا) الذي انعقد أمس في طهران.

وإتفق الجانبان علي تنمية التعاون المشترك في مجال تبادل الأخبار والصور ومقاطع الفيديو فضلاً عن منح الوكالتين لبعضهما البعض حق استخدام نتاجهما الاعلامي الذي يبث باللغات الانجليزية والتركية والفارسية مع منح حق تنقيح الخبر دون المساس بأصله وموضوعه مع ذكر المصدر للمعلومة المنقولة.
واتفق الجانبان ايضاً علي دفع مبالغ مالية – إن ترتّبت – خلال عملية التبادل الاعلامي ونقل خبراتهما الفنية والخبرية.
وشارك أمس الإثنين الثالث من سبتمبر في الإجتماع الذي إستغرق يوماً واحداً في طهران، مدراء وكالات أنباء و كبار مدراء من 18 دولة وهي روسيا و جمهورية آذربيجان والصين وقطر وتركيا و سلطنة عمان ومنغوليا وكوريا الجنوبية وكازاخستان واليابان وفيتنام واندونيسيا وماليزيا والعراق وسوريا ولبنان وبلغاريا و وكالة «مهر» الايرانية للأنباء و وكالة إرنا من الجمهورية الاسلامية الايرانية ايضاً.
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توقيع إتفاق تعاون بين وكالتي ارنا والأناضول التركيه

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