متابعة القيود المصرفية للايرانيين في كوريا الجنوبية

وافادت العلاقات العامة للسفارة الايرانية في سيول فقد أصدرت السفارة الايرانيه بياناً طالبت فيه سفارة كوريا الجنوبية في طهران بأن تتابع هي الاخري الموضوع بشكل جاد عبر القنوات الرسمية، واصفة هذه القضايا بأنها من إفرازات الأجواء السياسية الدولية المشحونة وفرض الحظر الامريكي الظالم والعدائي ضد الشعب الايراني.

وطالب البيان الجهات الرسمية في كوريا الجنوبية بعدم الإكتراث بالذرائع التي تلجا اليها واشنطن في فرضها الحظر الظالم ضد ايران وشعبها.

وأعربت السفارة عن أسفها لعدم إعطاء المسؤولين المحليين في كوريا الجنوبية ردود مقنعة لتصرفات البنوك الكورية معربين عن عدم اقتناعهم بتأجيل هؤلاء المسؤولين مناقشة القضية الي موعد آخر.

وأكّدت السفارة أنها ستكرّس جلّ طاقاتها لصيانة حقوق الرعايا الايرانيين المقيمين في كوريا الجنوبية وستواصل جهودها للحصول علي النتيجة المتوخاة.

انتهي** ع ج** 1718

