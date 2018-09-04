نائب وزير الخارجية للشوون القانونيه:

علي باقي الدول دعم ايران في مكافحة تهريب المخدرات

موسكو/4ايلول/سبتمبر/إرنا – قال مساعد وزير الخارجية للشوون القانونيه والدوليه غلام حسين دهقاني اليوم الثلاثاء انه يتوجب علي جميع الدول التي تنتفع من تصدي ايران ومكافحتها لتهريب المخدرات تقديم دعم فني ومالي لطهران.

وخلال إجتماعه بمساعد الأمين العام المدير التنفيذي لمكتب مكافحة الجريمة والمخدرات التابع لمنظمة الامم المتحدة أشار دهقاني الي زيادة نسبة انتاج المخدرات في افغانستان وزيادة نشاط المهربين لنقل هذه المادة الي دول اُخري عبر ايران.
ولفت دهقاني الي تقديم ايران أرواح أبنائها للتصدي لعصابات التهريب خلال عقود بحيث أنها تحوّلت الي جدار صاد أمام مهربي المخدرات من أفغانستان.
وقال دهقاني: إنّ دولة واحدة لايمكنها التصدي لهذا الكم الهائل من عمليات تهريب المخدرات داعياً الي مساعدة دولية لايران ودعمها في هذا الشأن.
وقال يوري فدوتوف مساعد الأمين العام المدير التنفيذي لمكتب مكافحة الجريمة والمخدرات التابع للامم المتحدة: إنّ نشاط الامم المتحدة بغية التعاون مع ايران في مكافحة الارهاب في المنطقة وخارجها سيتعزز عبر زيادة نشاط مكتبها في طهران.
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علي باقي الدول دعم ايران في مكافحة تهريب المخدرات

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