التطور العلمي الأفغاني استمرار لأمن المنطقة

وأضاف خواجه عمري خلال إجتماعه برئيس جامعة اصفهان بأنّ تطور افغانستان خاصة في القطاع العلمي والجامعي سيؤدّي الي تخلّص البلاد من الأزمات التي تعاني منها.

وتابع بأنّ دول الجوار والدول الاقليمية لو قامت بدعم الشعب الافغاني تكون قد ساعدت نفسها وساعدت علي ديمومة الأمان فيها.

ولفت الوزير الافغاني الي الظروف الصعبة التي مرت بها أفغانستان خلال العقود الاربعة الماضية قائلاً إنّ ايران وباكستان تحملتا خلال هذه الفترة أعباء تواجد المهاجرين الأفغان شاكراً شعبي هذين البلدين علي هذه الاستضافة.

وأعرب خواجه عمري عن اعتقاده بأنّ الرخاء والهدوء في أفغانستان سيعود بالخيرعلي دول الجوار داعياً هذه الدول الي تدريب الشباب الأفغان وتأهيلهم وعازياً الحالة التي تمرّ بها أفغانستان الي قلة عدد الدارسين فيها.

وأكّد وزير التعليم العالي الافغاني علي ضرورة إعادة النظر في المناهج الدراسية الجامعية بناء علي الحاجة الصناعية والتجارية للبلاد وضمان جودة التعليم العالي وايجاد مؤسسات دراسة وأبحاث وتأليف وترجمة واستبدال النمط الكلاسيكي السائد علي الجامعات الي نمط الكتروني متطور .

وقال رئيس جامعة إصفهان خلال الإجتماع: إنّ 40 بالمائة من الطلاب الأجانب الدارسين في جامعة اصفهان هم من الرعايا الأفغان.

يُذكر بأنّ هذا الإجتماع اُقيم بحضور مساعد وزير التعليم العالي الأفغاني وسفير هذا البلد لدي ايران إضافة الي مدراء واساتذة جامعة اصفهان وكليات ومراكز الأبحاث التابعة لجامعة إصفهان.

مع العلم بأنّ أفغانستان تملك 38 جامعة حكومية و131 جامعة تابعه للقطاع الخاص.

انتهي** ع ج** 1718

