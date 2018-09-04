برعايه وزير الطرق وبناء المدن؛

وضع حجر الاساس وتدشين 10 مشاريع استثمارية

ابادان/4 ايلول/سبتمبر/ارنا- تم اليوم الثلاثاء و برعايه وزيرالطرق وبناء المدن و كذلك مديرعام منظمة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية وضع حجرالاساس وتدشين عشرة مشاريع استثمارية في ميناء الامام الخميني (ره) (جنوب).

وقال مدير الموانئ والملاحة البحرية في خوزستان (جنوب) 'عادل دريس' انه تم اليوم تدشين مخازن المنتجات النفطية الثقيلة بسعة 20 الف مترمكعب بهدف رفع حجم التصدير والاستيراد والترانزيت.
واضاف دريس انه تم اليوم كذلك وضع حجر الاساس لمعمل انتاج اعلاف الماشيه والدواجن بسعة انتاجية تبلغ 240 الف طن سنويا وكذلك تشيد سايلو بحجم تخزين 50 الف طن و بناء مستودعات للسلع.
كما يعد انشاء خطوط نقل الطاقة الكهربائية من منشآت فجر للبتروكيماويات و مصفاة الصرف الصحي من المشاريع التي وضع حجر اساسها وزير الطرق وبناء المدن في محافظة خوزستان.
وتم اليوم كذلك تدشين صهاريج بسعة 25 الف طن لتخزين مشتقات النفط الخفيفة وكذلك مخازن متعددة الاستخدام و مخازن مبردة بسعة اربعة الاف طن .
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حجر الاساس

تدشين

ميناء الامام الخميني

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وضع حجر الاساس وتدشين 10 مشاريع استثمارية

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