وضع حجر الاساس وتدشين 10 مشاريع استثمارية

وقال مدير الموانئ والملاحة البحرية في خوزستان (جنوب) 'عادل دريس' انه تم اليوم تدشين مخازن المنتجات النفطية الثقيلة بسعة 20 الف مترمكعب بهدف رفع حجم التصدير والاستيراد والترانزيت.

واضاف دريس انه تم اليوم كذلك وضع حجر الاساس لمعمل انتاج اعلاف الماشيه والدواجن بسعة انتاجية تبلغ 240 الف طن سنويا وكذلك تشيد سايلو بحجم تخزين 50 الف طن و بناء مستودعات للسلع.

كما يعد انشاء خطوط نقل الطاقة الكهربائية من منشآت فجر للبتروكيماويات و مصفاة الصرف الصحي من المشاريع التي وضع حجر اساسها وزير الطرق وبناء المدن في محافظة خوزستان.

وتم اليوم كذلك تدشين صهاريج بسعة 25 الف طن لتخزين مشتقات النفط الخفيفة وكذلك مخازن متعددة الاستخدام و مخازن مبردة بسعة اربعة الاف طن .

انتهي**م م** 1718

