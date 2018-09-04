الهند تستخدم ناقلات النفط الايرانية لاستيراد الخام الإيراني

وكتبت صحيفة ' تايمز او اينديا' اليوم الثلاثاء إن هذا القرار يعكس إرادة الهند في مواصلة استيراد النفط من إيران، بالإضافة إلي الاحتفاظ بعقد قيمته 6 مليارات دولار لشراء نظام الصواريخ S-400 من روسيا .

ومن المقرر أن يزور وزير الدفاع جيمس متيس ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، نيودلهي يوم الخميس للقاء نظيرهما الهندي نيرمالا سيتارامان وسوشما سواراج.

وقالت الصحيفة إن الهند ستقوم في الواقع بشيء مماثل للصين فيما يتعلق بالنفط الإيراني. الصين قررت في الشهر الماضي استخدام سفن طهران وتغطيتها التأمينية لاستيراد النفط الإيراني .

وافقت إيران علي المخاطرة البحرية للحفاظ علي عملائها من النفط في الهند. خلال فترة الحظر السابقة في مرحلة الرئيس الامريكي السابق باراك أوباما، قبلت طهران أيضاً مخاطرة شحن النفط والبضائع إلي الهند.

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