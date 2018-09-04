الهند تستخدم ناقلات النفط الايرانية لاستيراد الخام الإيراني

نيودلهي/ 4 أيلول/ سبتمبر/ ارنا - أعلنت الصحف الهندية قبيل بدء المحادثات الثنائية بين الهند وامريكا، ان نيودلهي تنوي استخدام ناقلات النفط الإيرانية وتغطيتها التأمينية لشراء النفط من طهران حتي بعد 4 نوفمبر وهو موعد بدء الحظر علي النفط الإيراني.

وكتبت صحيفة ' تايمز او اينديا' اليوم الثلاثاء إن هذا القرار يعكس إرادة الهند في مواصلة استيراد النفط من إيران، بالإضافة إلي الاحتفاظ بعقد قيمته 6 مليارات دولار لشراء نظام الصواريخ S-400 من روسيا .
ومن المقرر أن يزور وزير الدفاع جيمس متيس ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، نيودلهي يوم الخميس للقاء نظيرهما الهندي نيرمالا سيتارامان وسوشما سواراج.
وقالت الصحيفة إن الهند ستقوم في الواقع بشيء مماثل للصين فيما يتعلق بالنفط الإيراني. الصين قررت في الشهر الماضي استخدام سفن طهران وتغطيتها التأمينية لاستيراد النفط الإيراني .
وافقت إيران علي المخاطرة البحرية للحفاظ علي عملائها من النفط في الهند. خلال فترة الحظر السابقة في مرحلة الرئيس الامريكي السابق باراك أوباما، قبلت طهران أيضاً مخاطرة شحن النفط والبضائع إلي الهند.
انتهي** 2344



برچسب ها

اقتصاد

الهند

ناقلات النفط الايرانية

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الهند تستخدم ناقلات النفط الايرانية لاستيراد الخام الإيراني

معظم المشاهدات

ظريف: علي الإرهابيين الخروج من إدلب

ظريف: علي الإرهابيين الخروج من إدلب

ظریف فی دمشق

ظریف فی دمشق

بدء اجتماع اللجنة التنفیذیة لرابطة وكالات الأنباء فی آسیا والمحیط الهادئ فی طهران

بحضور 18 مدیرا لوكالات الانباء

بدء اجتماع اللجنة التنفیذیة لرابطة وكالات الأنباء فی آسیا والمحیط الهادئ فی طهران

قاسمي: ايران العامل الرئيسي للامن في المنطقة

قاسمي: ايران العامل الرئيسي للامن في المنطقة

اجتماع طهران خطوة نحو السلام والاستقرار في سوريا

الناطق باسم الخارجية:

اجتماع طهران خطوة نحو السلام والاستقرار في سوريا

أحدث الأخبار

متابعة القيود المصرفية للايرانيين في كوريا الجنوبية

السفاره الايرانيه:

متابعة القيود المصرفية للايرانيين في كوريا الجنوبية

علي باقي الدول دعم ايران في مكافحة تهريب المخدرات

نائب وزير الخارجية للشوون القانونيه:

علي باقي الدول دعم ايران في مكافحة تهريب المخدرات

الرئيس روحاني : قافلة البناء الايرانية لا تتوقف

الرئيس روحاني : قافلة البناء الايرانية لا تتوقف

اعضاء `التكتل الولائي` بالبرلمان يوكدون علي الوحدة

النائب نقوي حسيني:

اعضاء 'التكتل الولائي' بالبرلمان يوكدون علي الوحدة

التطور العلمي الأفغاني استمرار لأمن المنطقة

التطور العلمي الأفغاني استمرار لأمن المنطقة

موضوعات مرتبط