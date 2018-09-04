وكالتا ارنا و كيودو تعززان تعاونهما الفني و المهني

طهران/4ايلول/ التقي مديرعام وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) ضياء هاشمي مساعد مدير وكالة كيودو اليابانية للانباء 'يوتيجي كسوكه غاوا' حيث اكد الجانبان خلال اللقاء علي تبادل الخبرات و توثيق التعاون في المجال الفني بهدف رفع المستوي المهني.

و علي هامش الدورة الثالثة والاربعين للمجلس التنفيذي لمنظمة وكالات انباء اسيا و المحيط الهادئ (اونا) اجتمع هاشمي مساء امس الاثنين مع كسوكه غاوا واعرب عن ارتياحه لمشاركة الاخير في الاجتماع معربا عن امله بان يشهد التعاون الثنائي بين ارنا و كيودو مزيدا من التطور.
وقدم شكره للوفد الياباني لمتابعته الجادة والدقيقة لما طرح في اجتماع المجلس التنفيذي لاوانا بطهران واضاف ان العلاقات بين ايران و اليابان عريقة في مختلف المجالات مؤكدا علي توسيع هذه العلاقات لتشمل ايضا المجال الاعلامي.
واشار الي ثقل وكالة كيودو علي الصعيد الدولي و اكد انها و الي جانب وكالة ارنا باعتبارها وكالة رسمية في ايران، قادرتان علي ترك تاثير كبير علي الصعيد الاعلامي داعيا الي التخطيط لتحقيق هذا الهدف.
كما نوه الي التقدم الذي حققته ارنا في العديد من المجالات الخبرية و اعرب عن رغبته لتعزيز التعاون مع كيودو في مجال التبادل الفني والنتاجات الخبرية.
ووجه مدير عام ارنا دعوة لمدير عام كيودو لزيارة ايران و تفقد ارنا.
من جانبه قدم كسوكه غاوا شكره لوكالة ارنا لحسن استضافتها اجتماع اوانا و اضاف ان التعاون الثنائي بين ارنا و كيودو له تاريخ عريق و في هذا الاطار تم تمديد الاتفاقيات بينهما في الشهر الماضي.
و اعرب عن حرص وكالته علي تعزيز العلاقات الثقافية و الاعلامية مع ارنا تفوق الاتفاقايات الرسمية معها.
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وكالتا ارنا و كيودو تعززان تعاونهما الفني و المهني

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