30 شركة ايرانية كبري ستشارك في معرض دمشق الدولي

وفي تصريح لمراسل إرنا أضاف خانزاده بأنّ هذه الشركات الايرانية قامت بالإعداد لعرض منتجاتها وخدماتها في الجناح الايراني مصرحاً بأنّ هذه الشركات الايرانية ستسعي لعرض منتجاتها بأفضل جودة وبسعر ملائم كي تلقي مشاركتها إقبالاً من الشركات السورية والشركات الاُخري المشاركة في هذا المعرض الدولي الذي يبلغ عدد دولها 48 دولة.

ومن بين الشركات الايرانية المشاركة في المعرض الدولي السوري هي شركة «سايبا» لانتاج السيارات وشركات انتاج الادوات المنزليه وشركات صناعات المواد الغذائية إضافة الي شركات انتاج مواد البناء وشركات عرض الخدمات الزراعية وتربية المواشي وشركات قابضة عاملة في قطاع تنمية الصناعات المنجمية.

ومن المقرر أن يستمر المعرض لمدة 10 ايام ابتداء من السادس من ايلول/سبتمبر 2018 حتي الخامس عشر من الشهر في العاصمة دمشق، اعتبره الخبراء فرصة أمام الشركات الايرانية كي تقدّم منتجاتها علي النحو المنشود.

وكانت ايران قد شاركت العام الماضي في هذا المعرض الدولي ب31 شركة .

انتهي** ع ج** 1718

