افتتاح المؤتمر الدولي للادارة المستدامة لمصادر التربة بكرمان

ويناقش الموتمر فيما يناقش تحديات الاتربة البيئية و سبل ادارة الصحاري والبراري وبيئة البيوت الدفيئة والتدريب البيئي والاستقرار المستدام والمنسوبات البيئية والتكنولوجيا البيئية الحديثة والاستفادة الصحية من المياه والزراعة المستدامة في المناطق الجافة ونصف الجافة و بيئة الاتربة في المناجم ومحيطها .

و قد ارسل الي امانة المؤتمر 350 مقالا تتناول تلك المحاور.

وسيلقي كل من البرفسور 'راينرشولن' من جامعة ETH السويسرية و 'اندره كارمينائي' من جامعة بايروث الالمانية مداخلة في المؤتمر الذي يستمر ليومين في جامعة الشهيد باهنر بكرمان.

انتهي**م م** 1718

