افتتاح المؤتمر الدولي للادارة المستدامة لمصادر التربة بكرمان

كرمان/4 ايلول/سبتمبر/ارنا- بدأ صباح اليوم الثلاثاء المؤتمر الدولي الاول للادارة المستدامة لمصادر التربة في جامعة باهنر بمحافظة كرمان (جنوب شرق).

ويناقش الموتمر فيما يناقش تحديات الاتربة البيئية و سبل ادارة الصحاري والبراري وبيئة البيوت الدفيئة والتدريب البيئي والاستقرار المستدام والمنسوبات البيئية والتكنولوجيا البيئية الحديثة والاستفادة الصحية من المياه والزراعة المستدامة في المناطق الجافة ونصف الجافة و بيئة الاتربة في المناجم ومحيطها .
و قد ارسل الي امانة المؤتمر 350 مقالا تتناول تلك المحاور.
وسيلقي كل من البرفسور 'راينرشولن' من جامعة ETH السويسرية و 'اندره كارمينائي' من جامعة بايروث الالمانية مداخلة في المؤتمر الذي يستمر ليومين في جامعة الشهيد باهنر بكرمان.
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افتتاح المؤتمر الدولي للادارة المستدامة لمصادر التربة بكرمان

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