اوروبا لا تتحرك في المسار المناسب حيال الاتفاق النووي

واضاف آية الله جنتي اليوم الثلاثاء خلال مراسم افتتاح الاجتماع الخامس للدوره الخامسه لمجلس خبراء القيادة انه يتعين علينا أن نقر بان امريكا ليست جديرة بالثقة.

واشار الي الرزمة الاوروبية و اضاف انها اثارت انتقاد وزير الخارجية محمد جواد ظريف حتي كما ان قائد الثورة الاسلامية اكد ان علي اوروبا أن تثبت حسن نواياها.

وفيما اشار إلي الانتصارات التي حققها محور المقاومة في المنطقة اضاف، ان مقاومة الشعب اليمني امام السعودية و ما ترتكبه من جرائم وحشية بما فيها قتل الاطفال يستحق التقديرلان اليمنيين يقاومون الاعداء الذين انفقوا الكثير والكثيرلتحقيق نجاح في اليمن.

واكد ان امريكا وحلفاءها عاقدان العزم علي النيل من النظام الاسلامي وهم يتابعون مساله الاطاحة بالنظام لكن علي العالم أجمع ان يعلم بإننا باقون.

وشدد بالقول علينا ألا نستسلم امام الصعوبات بل نحول التهديدات الي الفرص لان العقوبات من شأنها ان تنطوي علي فائدة و هي الاعتداد بالذات.

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