رئيس الجمهورية يرعي مراسم تدشين ثلاثة مشاريع مهمة في عسلوية

وبدأت عمليات انشاء بتروكيماويات مرجان لانتاج الميثانول بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ مليون و650 ألف طن في عام 2011 ، وقبل فترة قصيرة بدأ إنتاجه الأولي.

وبتدشين هذا المشروع للبتروكيماويات، سيتم توظيف 250 شخصا خلال فترة تشغيله.

المشروع الثاني الذي دشنه رئيس الجمهورية اليوم، المرحلة الأولي لمحطة دماوند للبتروكيماويات، وذلك بهدف توفير الكهرباء والبخار إلي 24 مجمعا للبتروكيماويات في منطقة بارس الاقتصادية الخاصة .

وجري تدشين المرحلة الأولي من محطة دماوند بطاقة تركيب 648 ميغاواط وقدرة تزويد 540 ميغاواط من الكهرباء للمجمعات من خلال 4 توربينات وتوفير فرص العمل لـ 166 شخص عند التشغيل.

اما المشروع الثالث هو المرحلة الثالثة لشركة برديس للبتروكيماويات وتبلغ الطاقة الإنتاجية الكاملة للمشروع 3.2 مليون طن من اليوريا و 2.04 مليون طن من الأمونيا.

انتهي** 2344

