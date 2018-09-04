توقيع إتفاق تعاون بين إرنا و الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانيه

وتمّ توقيع هذه الوثيقة بين الجانبين علي هامش إقامة الإجتماع الثالث والأربعين للمجلس التنفيذي لمنظمه وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادي (أوانا) الذي انعقد أمس في طهران.

وإتفق الجانبان خلال اللقاء علي تنمية التعاون المشترك في مجال تبادل الأخبار والصور والأفلام والمنتجات الاعلامية الاخري فضلاً عن منح الوكالتين لبعضهما البعض حق بث نتاجهما الاعلامي المعروض عبر شبكة الانترنت في موقعيهما بالمجان مع ذكر مصدر الخبر أو المعلومة المنقولة.

كما إتفق الجانبان علي تأسيس و تطوير أداء مكتبي تمثيل الوكالتين في كل من بيروت وطهران فضلاً عن إقامة دورات تدريبية مهنية لإعلاميي البلدين سواء كانوا في طهران أو في بيروت ورفع مستوي التعاون بين المسؤولين رفيعي المستوي في الوكالتين.

وستتم اليوم إقامة إجتماعات ثنائية بين الوفود المشاركة و وكالة إرنا لتمتين التعاون الثنائي.

وشارك أمس الإثنين في الإجتماع الذي إستغرق يوماً واحداً في طهران، مدراء وكالات أنباء و كبار مدراء من 18 دولة وهي روسيا و جمهورية آذربيجان والصين وقطر وتركيا و سلطنة عمان ومنغوليا وكوريا الجنوبية وكازاخستان واليابان وفيتنام واندونيسيا وماليزيا والعراق وسوريا ولبنان وبلغاريا و وكالة «مهر» الايرانية للأنباء و وكالة إرنا من الجمهورية الاسلامية الايرانية ايضاً.

وشارك مدراء عامون و كبار مدراء عن وكالات سوريا و قطر والعراق وسلطنة عمان و بلغاريا بصفة ضيف شرف بالاجتماع.

هذا وتأسست وكالة أنباء آسيا والمحيط الهادئ (أوانا) عام1961 بهدف تسهيل التبادل الاعلامي بين دول المنطقة بدعم من اليونسكو بعضوية 44 وكالة من 35 دولة من آسيا والمحيط الهادئ.

وتولّت ايران رئاسة هذه الوكالة لفترة استمرت 3 سنوات من 1997 حتي 2000 وكانت عام 2016 نائباً للرئيس وهي حالياً عضو المجلس التنفيذي ل«أوانا».

انتهي** ع ج** 1718

