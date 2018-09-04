الكرملين: قمة طهران ستركز علي دعم تسوية الأزمة في سورية

طهران/ 4 أيلول/ سبتمبر/ ارنا - أعلنت الرئاسة الروسية أن رؤساء الدول الضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية سيبحثون يوم الجمعة المقبل في طهران دعم تسوية الأزمة فيها.

وفي بيان للمكتب الصحفي للرئاسة نقلته سبوتنيك “يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في السابع من الشهر الجاري إجراء زيارة عمل إلي إيران للمشاركة في قمة الدول الضامنة لعملية أستانا لدعم التسوية في سورية”.
وأشار البيان إلي أن الرئيس بوتين والرئيس الإيراني حسن روحاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتزمون خلال المباحثات “النظر في الجهود اللاحقة للعمل علي تحقيق تسوية طويلة الأمد للوضع في سورية”، مشيراً إلي أنه من المخطط أيضاً عقد لقاء ثنائي بين الرئيس بوتين وكل من روحاني وأردوغان.
وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أعلن يوم الجمعة الماضي أن التحضيرات جارية لهذه القمة الثلاثية.
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الكرملين: قمة طهران ستركز علي دعم تسوية الأزمة في سورية

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