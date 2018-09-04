اطلاق صاروخ باليستي علي منشأة أرامكو في جيزان

الدوحة / 3 ايلول/ سبتمير-أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية اليمنية اليوم صاروخاً باليستياً علي منشأة أرامكو في جيزان.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية استهدفت بصاروخ بدر1 الباليستي منشأة أرامكو في المدينة الاقتصادية بجيزان.
انتهي**س.ر



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اطلاق صاروخ باليستي علي منشأة أرامكو في جيزان

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