اطلاق صاروخ باليستي علي منشأة أرامكو في جيزان

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية استهدفت بصاروخ بدر1 الباليستي منشأة أرامكو في المدينة الاقتصادية بجيزان.

انتهي**س.ر

