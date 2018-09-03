مسؤول دولی : التنمیة المستدامة تشكّل هاجس جمیع بلدان العالم

جاء ذلك فی حدیث ادلي به المسؤول الدولی الیوم الاثنین لمراسل 'ارنا'، علي هامش اعمال المؤتمر الدولی لواحات العلوم والتنكولوجیا فی محافظة اصفهان (وسط).

ونوّه سیواندا بدور مؤتمر اصفهان فی الدفع بعجلة الواحات المعرفیة والتقنیة فی العالم الي الامام.

كما تطرق رئیس اللجنة الاستشاریة لرابطة واحات العلوم والتكنولوجیا العالمیة الي تصریحات وزیر التعلیم العالی الایرانی خلال هذا المؤتمر؛ مؤكدا ان اقتصاد الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة القائم علي المعرفة یواصل مساره نحو التقدم والازدهار.

واشار الي ان مؤتمر اصفهان الدولی لواحات العلوم والتنكولوجیا، یناقش موضوع التنمیة المستدامة وسیخرج بنتائج مثمرة بالنسبة لجمیع البلدان المشاركة فیه.

یذكر ان المؤتمر العالمی لواحات العلوم والتنكولوجیا بدأ اعماله لدورته الخامسة والثلاثین برعایة مساعد رئیس الجمهوریة للشؤون العلمیة والتقنیة 'سورنا ستاری' الیوم الاثنین فی مدینة اصفهان.

وحضر مراسم افتتاح المؤتمر جمع من الشخصیات الاجنبیة رفیعة المستوي لاسیما رئیس وامین رابطة واحات العلوم والتكنولوجیا العالمیة، و وزیر العلوم الافغانی الي جانب سفراء 30 دولة وخبراء فی شؤون الواحات العلمیة والتقنیة من 50 بلد فی انحاء العالم.

هذا ویستمر المؤتمر باعمالة علي مدي 3 ایام متتالیة.

انتهي ** ح ع

