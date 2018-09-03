مسؤول دولی : التنمیة المستدامة تشكّل هاجس جمیع بلدان العالم

اصفهان / 3 ایلول/ سبتمبر / ارنا – قال رئیس اللجنة الاستشاریة لـ 'رابطة واحات العلوم والتكنولوجیا' العالمیة 'ماك لین سیواندا'، ان التنمیة المستدامة تشكّل هاجسا لدي جیمع الدول والواحات العلمیة فی انحاء العالم.

جاء ذلك فی حدیث ادلي به المسؤول الدولی الیوم الاثنین لمراسل 'ارنا'، علي هامش اعمال المؤتمر الدولی لواحات العلوم والتنكولوجیا فی محافظة اصفهان (وسط).
ونوّه سیواندا بدور مؤتمر اصفهان فی الدفع بعجلة الواحات المعرفیة والتقنیة فی العالم الي الامام.
كما تطرق رئیس اللجنة الاستشاریة لرابطة واحات العلوم والتكنولوجیا العالمیة الي تصریحات وزیر التعلیم العالی الایرانی خلال هذا المؤتمر؛ مؤكدا ان اقتصاد الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة القائم علي المعرفة یواصل مساره نحو التقدم والازدهار.
واشار الي ان مؤتمر اصفهان الدولی لواحات العلوم والتنكولوجیا، یناقش موضوع التنمیة المستدامة وسیخرج بنتائج مثمرة بالنسبة لجمیع البلدان المشاركة فیه.
یذكر ان المؤتمر العالمی لواحات العلوم والتنكولوجیا بدأ اعماله لدورته الخامسة والثلاثین برعایة مساعد رئیس الجمهوریة للشؤون العلمیة والتقنیة 'سورنا ستاری' الیوم الاثنین فی مدینة اصفهان.
وحضر مراسم افتتاح المؤتمر جمع من الشخصیات الاجنبیة رفیعة المستوي لاسیما رئیس وامین رابطة واحات العلوم والتكنولوجیا العالمیة، و وزیر العلوم الافغانی الي جانب سفراء 30 دولة وخبراء فی شؤون الواحات العلمیة والتقنیة من 50 بلد فی انحاء العالم.
هذا ویستمر المؤتمر باعمالة علي مدي 3 ایام متتالیة.
انتهي ** ح ع



برچسب ها

علمی آموزشی

التنمیة المستدامة

واحات العلوم والتکنولوجیا

اصفهان

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

مسؤول دولی : التنمیة المستدامة تشكّل هاجس جمیع بلدان العالم

معظم المشاهدات

مدیر عام وكالة الأنباء القطریة: رسالة الاعلام بیان الحقائق

اعادة مصححة للخبر

مدیر عام وكالة الأنباء القطریة: رسالة الاعلام بیان الحقائق

لم احيي علم اي بلد سوي علم الجمهورية الاسلامية الايرانية

ظريف رداً علي أسئلة برلمانيين:

لم احيي علم اي بلد سوي علم الجمهورية الاسلامية الايرانية

ظريف: علي الإرهابيين الخروج من إدلب

ظريف: علي الإرهابيين الخروج من إدلب

تضامن طهران والدوحة وأنقرة الثلاثي سد رادع أمام السياسات الأحادية لترامب

تضامن طهران والدوحة وأنقرة الثلاثي سد رادع أمام السياسات الأحادية لترامب

انعقاد المؤتمر الأمني الرباعي في بغداد

بحضور إيران وسوريا وروسيا والعراق

انعقاد المؤتمر الأمني الرباعي في بغداد

أحدث الأخبار

ظريف يعود الي طهران

ظريف يعود الي طهران

واحات العلوم والتكنولوجيا الإيرانية تتمتع بمكانة مرموقة

أمين الرابطة العالمية لواحات العلوم والتكنولوجيا:

واحات العلوم والتكنولوجيا الإيرانية تتمتع بمكانة مرموقة

مسؤول دولی : التنمیة المستدامة تشكّل هاجس جمیع بلدان العالم

مسؤول دولی : التنمیة المستدامة تشكّل هاجس جمیع بلدان العالم

السفير الإيراني لدي روسيا يؤكد تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين

السفير الإيراني لدي روسيا يؤكد تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين

جلالي يدعو اوروبا لاتخاد خطوات عملية لدعم الاتفاق النووي

جلالي يدعو اوروبا لاتخاد خطوات عملية لدعم الاتفاق النووي

موضوعات مرتبط