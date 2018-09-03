جلالي يدعو اوروبا لاتخاد خطوات عملية لدعم الاتفاق النووي

وقال كاظم جلالي اليوم الاثنين خلال لقائه رئيس وزراء مقاطعة فلاندرز البلجيكية غيرت بورجوا ان التقارير الـ 12 التي قدمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية تظهر بان الجمهورية الاسلامية الايرانية نفذت كافة تعهداتها في اطار خطة العمل المشترك الشاملة وكانت وماتزال ملتزمة بهذه التعهدات.

واشار الي التعاون بين ايران وبلجيكا وقال ان ايران لديها علاقات جيدة وواسعة مع بلجيكا ونامل بان يتعزز التعاون بين البلدين اكثر فاكثر.

وقال ان موقف اميركا ازاء خطة العمل المشترك الشاملة اظهرت بانه لايمكن الثقة بها والتفاوض معها.

من جانبه قال غيرت بورجوا خلال هذا اللقاء ان بلاده تتطلع الي تعزيز العلاقات الثنائية مع ايران في مجال الثقافة والحضارة فضلا عن القطاع الاقتصادي.

واعتبر انسحاب اميركا من الخطة العمل المشترك الشاملة بانه كان اجراء غيرصائبا وقال نحن لن نخرج من هذه الخطة اطلاقا.

واشار الي دور اوروبا في حماية خطة العمل المشترك الشاملة وقال نحن اكدنا مرارا للاتحاد الاوروبي ضرورة الحفاظ علي هذه الخطة.

انتهي**2018**س.ر

