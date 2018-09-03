ظریف یلتقی الرئیس السوری

واكد الجانبان السوری والایرانی فی هذا اللقاء، ان ضغوط بعض الدول الغربیة علي دمشق وطهران لن تثنیهما عن مواصلة الدفاع عن القیم والمبادئ وحمایة مصالح شعبی البلدین والامن والاستقرار فی المنطقة.

كما اعلن الرئیس السوری و وزیر الخارجیة الایرانی، ان انتهاج سیاسات التهدید وفرض الضغوط علي سوریا وایران دلیل علي فشل مؤامرات ومخططات هذه الدول ضد المنطقة والتی تتصدی لها كل من ایران وسوریا.

واستعرض الاسد مع ظریف اخر المستجدات علي الساحة الاقلیمیة، وایضا جدول اعمال الاجتماع الثلاثی بین روسیا وایران وتركیا المرتقب عقده فی طهران.

هذا وابدي الجانبان السوری والایرانی فی هذا اللقاء مواقف مشتركة حیال العدید من المواضیع.

علما أن وزیر الخارجیة الایرانی وصل الیوم الإثنین الی سوریا فی زیارة مكثفة تستمر لیوم واحد وكان فی إستقباله بمطار دمشق الدولی مساعد وزیر الخارجیة السوری فیصل المقداد وسفیر الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة لدی سوریا جواد تركابادی.

وبعد ذلك توجه ظریف لزیارة مرقد السیدة زینب (علیها السلام) فی منطقة الزینبیة بضواحی دمشق.

وجاءت زیارة وزیر الخارجیة الایرانی الحالیة الی سوریا بهدف مواصلة التشاور مع الجانب السوری بوصفه شریكا ستراتیجیا وذلك علی أعتاب إقامة القمة الثلاثیة لرؤساء إیران وسوریا وروسیا فی طهران.

ویرافق ظریف فی هذه الزیارة، كبیر مساعدی وزیر الخارجیة فی الشؤون السیاسیة حسین جابری أنصاری.

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