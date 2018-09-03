معرض فوتوغرافي مشترك لإرنا والأمم المتحدة

سنندج/3 أيلول/سبتمبر/إرنا- أقيم اليوم الإثنين، في مدينة سنندج/مركز محافظة كردستان (غربي البلاد)، معرض مشترك للصور الفوتوغرافية والوثائق التاريخية، بين وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) ومنظمة الأمم المتحدة.

وجرت مراسم إفتتاح هذا المعرض اليوم الإثنين، بحضور ممثل وكالة الجمهورية الإسلامية للانباء (ارنا) في سنندج ومديرة مركز الدراسات التابع للأمم المتحدة'ماريا دوتسنكو' وعدد من المسؤولين التنفيذيين والفنانيين والإعلاميين بهذه المحافظة.
وقالت رئيسة مركز الدراسات التابع لمنظمة الأمم المتحدة في طهران، خلال مراسم إفتتاح المعرض ان إلتزام الجمهورية الإسلامية بتعزيز التعاون مع المؤسسات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة مؤشر علي دعمها المستمر لهذه المنظمة العالمية.
وأضافت دوتسنكو، نحن اليوم نشهد الي جانب دعم إيران للأمم المتحدة، تعاونا وثيقا وحيويا بين الجانبين.
وأضافت، ان مشروع 'تحقيق عالم عار من العنف والتطرف' كانت مبادرة تقدم بها رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية حجة الإسلام 'حسن روحاني' الي منظمة الأمم المتحدة، ولاقت دعما ملحوظا من قبل الدول الأعضاء بهذه المنظمة.
إنتهي**أ م د**س.ر



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معرض الصور

معرض فوتوغرافي مشترك لإرنا والأمم المتحدة

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