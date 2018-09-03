رئيس السلطة القضائية : تصريحات رئيس الجمهورية بدّدت آمال الاعداء

طهران / 3 ايلول / سبتمبر / ارنا – وصف رئيس السلطة القضائية اية الله صادق املي لاريجاني تصريحات رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني في قاعة البرلمان، بآنها تصريحات قويمة وحكيمة ومتناغمة مع مصالح ايران وبدّدت آمال الاعداء لشنّ العدوان ضد البلاد.

واشار اية الله املي لاريجاني في اجتماع كبار المسؤولين في جهاز القضاء اليوم الاثنين، الي تصريحات قائد الثورة الاسلامية خلال استقبال اعضاء مجلس الوزراء؛ مبينا ان سماحته اكد في هذا اللقاء علي معالجة المشاكل الاقتصادية والاعتداد بالقدرات الذاتية وعدم التعويل علي البلدان الاخري في هذا السياق.
واردف رئيس السلطة القضائية، ان تاكيد قائد الثورة الاسلامية بعدم الاتكال علي الاخرين، لا يعني قطع المفاوضات والتعامل وانما عدم التعويل علي مساعدات واجراءات هذه الدول.
وقال اية الله املي لاريجاني، ان الجانب الاهم فيما يخص التركيز علي الطاقات الذاتية والبصيرة في البلاد، يتمثل في السياسة الخارجية وبما يستدعي اجراء حسابات دقيقة مع الاخذ بعين الاعتبار المواقف العدائية من قبل الاجانب وعدم التراجع عن مواقفنا المبدئية بتاتا.
واشار الي ان امريكا وعملاءها الاقليميين كرّسوا جهودهم علي تخويف الشعب الايراني والجمهورية الاسلامية، وانفقوا ملايين الدولارات لحشد الزمر المناوئة للثورة الاسلامية وتجنديهم في شن حرب اقتصادية ضد ايران .
وشدد رئيس السلطة القضائية قائلا، ان احلام هؤلاء الاعداء لن تتحقق لان الجمهورية الاسلامية الايرانية تمكنت طوال العقود الاربعة الماضية من الصمود امام هذه الضغوط وقد اصبحت اليوم اكثر قوة من اي وقت مضي في مواصلة مسارها التاريخي.
ولفت اية الله املي لاريجاني الي ان رؤساء الجمهورية في امريكا ولاسيما الرئيس المعتوه الحالي يعيشون الاوهام علي الدوام في تقييمهم لقدرات الجمهورية الاسلامية. كما اكد ان ايران برهنت من خلال الاتفاق النووي اقتدارها وجهودها في سياق التعامل مع العالم؛ وقد ثبت للراي العام الدولي نقض العهود من جانب امريكا في هذا الخصوص.
وخلص الي القول انه ينبغي علي امريكا ان تكون متيقنة بان الشعب الايراني سيواصل صموده علي غرار العقود الاربعة الماضية في مواجهة الضغوط وسيتمكن من اجتياز هذه المرحلة بسلام.
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رئيس السلطة القضائية : تصريحات رئيس الجمهورية بدّدت آمال الاعداء

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