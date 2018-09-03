مساعد وزير الداخلية: اميركا تهدد الدول الاخري لحماية مصالحها

واشار ذوالفقاري اليوم الاثنين خلال استقباله السفير السنغافوري غيرالمقيم في طهران اونغ كنغ يانغ الي استعداد ايران لتطوير التعاون الشامل مع سنغافوره علي مستوي الخبراء واصحاب القرار وقال ان ايران لاتشكل تهديدا لاي دولة في المنطقة.

واضاف 'نحن مستعدون للتعامل مع كافة دول المنطقة بصورة منطقية.'

وصرح ان سياسة اميركا في التخويف من ايران تهدف الي بيع اسلحتها الي دول المنطقة ونهب ثرواتها في حين ان الاميركان يعلمون جيدا بان ايران تمتلك موقفا جادا في مكافحة الارهاب ولم تسع وراء الحصول علي سلاح نووي اطلاقا ولم تشكل تهديدا لاي دولة في المنطقة لكنهم يتابعون عملية زعزعة الاستقرار في المنطقة من خلال اثارة حرب نفسية والاجراءات المباشرة وغيرالمباشرة.

واشار الي ان حروب المنطقة تستمر بسبب دعم اميركا وحلفائها لها.

من جانبه اعرب السفير السنغافوري غيرالمقيم في طهران عن ارتياحه للتعاون مع الجمهورية الاسلامية الايرانية موكدا علي ضرورة الاستفادة من خبرات ايران في مكافحة الارهاب في شرق آسيا.

واضاف نحن نرحب بمبادرة ايران لتطوير العلاقات بين البلدين ولدينا مجالات مشتركة للتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والامنية.

واعلن رغبة التجار ورجال الاعمال السنغافوريين لتعزيز التبادل الاقتصادي مع ايران داعيا الي تطوير التعاون بين البلدين.

انتهي**2018**س.ر

