مسؤول ياباني رفيع يؤكد علي تعزيز العلاقات بين طوكيو وطهران

قشم / 3 ايلول / سبتمبر / ارنا – قال كبير المسؤولين لدي مكتب تمثيل منظمة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، هيرويوكي تاناكا، ان السياسات العريضة للحكومة اليابانية ومنظمة جايكا ترتكز علي تعزيز العلاقات الاقتصادية بين طوكيو وطهران، والمضي قدما نحو التنمية وتبادل الخبرات والتعاون الثنائي المشترك.

جاءت تصريحات المسؤول الياباني رفيع المستوي اليوم الاثنين خلال اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة لمشروع جايكا في منطقة قشم الحرة (جنوب ايران).
واوضح قائلا، ان مشروع جايكا الشامل بدا اعماله في قشم منذ العام 2015، بهدف توفير ظروف مواتية للتنمية وعلي اسس الاستثمارات المحلية ورعاية الظروف البيئية هناك.
واذ نوّه الي اقتراب مشروع جايكا الشامل من مراحله الاخيرة في قشم، قال تاناكا ان ذلك لا يعني نهاية التعاون بين الجانبين الايراني والياباني.
وشدد المسؤول الياباني الرفيع ان منطقة قشم الحرة تزخر بفرص فريدة في مجال الثورة السمكية والسياحة؛ وقال ان تواجد نحو 4 ملايين سائح سنويا في منطقة قشم يشكل فرصة مناسبة لتعميم التنمية المتزنة والشاملة علي صعيد الجزيرة.
من جانبه، قال مساعد شؤون التنمية بمنطقة قشم الاقتصادية الحرة 'سعيد بني عامريان' ان الحكومة اليابانية خصصت 80 مليون دولار من الاعتمادات المالية الي قشم بهدف تنفيذ مشاريع منظمة جايكا الهادفة الي تعزيز التعاون مع ايران.
واكد بني عامريان ان قشم تضطلع بدور خاص في مجال التنمية المستدامة والحقيقية؛ مضيفا ان منظمة جايكا وضعت علي سلّم تقديراتها توفير ظروف تنموية مستدامة وحقيقية مع رعاية الشؤون البيئة في منطقة قشم الحرة.
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مسؤول ياباني رفيع يؤكد علي تعزيز العلاقات بين طوكيو وطهران

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