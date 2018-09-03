ماليزيا تتعاون مع ايران لايجاد نظام الخدمات الالكترونية الموحد

ووقع امين المجلس الاعلي للمناطق الحرة والاقتصادية الخاصة الايرانية مرتضي بانك ومدير عام الشركة الماليزية هذه الاتفاقيه أنطونيو كاليسنا.

وتنص هذه الاتفاقية علي تقديم المشورة وانجاز الدراسات وانشاء نموذج لنظام الخدمات الالكترونية الموحد للمواطنين وكذلك القضايا المتعلقة بالسياحة والتجارة في مناطق ارس واروند وانزلي وجابهار وقشم وكيش وماكو التجارية والصناعية من خلال الاستفادة من الخبرات الخارجية.

من جانبه اعتبر مدير عام شركة كُر اكسلرنت خلال اللقاء نظام الخدمات الالكترونية الموحد بانه آلية تدفع مسار تقدم المناطق الحرة الي الامام وقال ان المناطق الحرة في ايران تمتلك الطاقات اللازمة للتعاون مع المناطق الحرة في العالم وان ايجاد هذا النظام يمكن ان يشكل الخطوة الاولي في هذا المشوار الهام والحيوي.

انتهي**2018**س.ر

