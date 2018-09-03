أمین عام مؤتمر دعم الإنتفاضة الفلسطینیة:

لا یحق لأمیركا انتهاك حق العودة للاجئین الفلسطینیین

طهران/3 أیلول/سبتمبر/إرنا- أكد الأمین العام للمؤتمر الدولی لدعم الإنتفاضة الفلسطینیة المساعد الخاص لرئیس مجلس الشوري الإسلامی للشؤون الدولیة 'حسین أمیر عبد اللهیان' انه لا یحق لأمیركا انتهاك حق عودة اللاجئین الفلسطینیین الي بلادهم؛ وهو حق مشروع ومعترف به دولیا.

واعتبر عبد اللهیان، إقدام الحكومة الأمیركیة علي قطع میزانیة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغیل اللاجئین الفلسطینیین (أونروا)، بأنه یمیط اللثام عن الجریمة الجدیدة للرئیس الأمیركی دونالد ترامب ضد الشعب الفلسطینی المضطهد، وندد بشدة بهذا العدوان السافر علي حقوق النازحین الفلسطینیین.
وحذر عبد اللهیان من تداعیات دعم الحكومة الأمیركیة لجرائم الصهاینة علي الوضع الإنسانی والمعیشی لخمسة آلاف لاجی فلسطینی مضیفا، علي أمیركا أن تتحمل مسؤولیة تداعیات هذا الإجراء المناهض للمبادئ الإنسانیة ومبادی حقوق الإنسان.
وأكد المساعد الخاص لرئیس مجلس الشوري الإسلامی للشؤون الدولیة: ان أمیركا لا تستطیع بأی نحو كان، انتهاك حق العودة للاجئین الفلسطینیین؛ الحق المشروع والمعترف به دولیا، مشددا علی ان الشعب الفلسطینی سیواصل النضال والمقاومة حتي إستعادة حقوقه الشرعیة بالكامل.
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حسین أمیر عبد اللهیان

حق العودة

الإنتفاضة الفلسطینیة

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لا یحق لأمیركا انتهاك حق العودة للاجئین الفلسطینیین
لا یحق لأمیركا انتهاك حق العودة للاجئین الفلسطینیین

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