مطران الارمن فی طهران : ادعاء امریكا بشأن حقوق الاقلیات الدینیة فی ایران مزاعم مغرضة

جاء ذلك فی بیان صدر الیوم الاثنین عن مطران الارمن فی طهران؛ وذلك ردا علي مزاعم المسؤولین الامریكیین بشأن حقوق هؤلاء.

واكد داویدیان ان الارمن الكاثولیك یعربون فی سیاق المواقف الدولیة عن قلقهم جراء تنفیذ الحظر الجدید علي ابناء الشعب الایرانی بمن فیهم المواطنین الارمن.

واضاف البیان ان الارمن فی ایران والي جانب سائر المواطنین معرّضون الي الضغوط اثر تنفیذ الحظر الامریكی الجائر ضد البلاد.

وشدد داویدیان فی بیانه ان الارمن الكاثولیك بوصفهم اتباع احد الادیان التوحیدیة فی ایران ینعمون بكامل الحریات فی اقامة تقالیدهم وطقوسهم الدینیة والمجتمعیة والثقافیة داخل الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة.

واشار البیان ایضا، الي ان مواقف امریكا حول الارمن فی ایران قائمة علي مصالح هذا البلد؛ مبینا انه متي ما اقتضت الضرورة تدعی واشنطن حمایتها عن هؤلاء لكنها تضحی فی احیان اخري بالارمن لحساب مصالحها التوسعیة.

وفی الختام قال داویدیان : نحن بوصفنا اتباع الادیان السماویة نبتهل الي الباری تعالي ونامل بفشل النوایا والقرارات الجائرة ضد الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة؛ ونطالب بوضع حدّ لهذه الاحداث فورا، وعدم تدخل امریكا فی شؤون البلدان الاخري.

انتهي ** ح ع

