قاسمي: محادثاتنا مع اوروبا تتركز علي التعاون الاقتصادي

وحول ما اذا كانت اوروبا تنوي طرح موضوع الصواريخ وسياسية ايران الاقليمية في المفاوضات المتعلقة بخطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي)، قال قاسمي وهو يتحدث اليوم الاثنين في موتمره الصحفي الاسبوعي ان مثل هذه القضايا ليست جديدة بل تطرحها بعض الدول الاوروبية بين الحين و الاخر وردت ايران علي ذلك بشكل مناسب.

واشار الي موضوع الضمانات الاوروبية لايران و اضاف انه لا يمكن تحديد موعد نهائي لبعض القضايا مثل الاليات المصرفية والمالية لانه يجب ان تتفق 28 دولة اوروبية علي هذه المواضيع ومن ثم ابلاغ ايران بذلك.

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