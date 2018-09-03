مدیر عام ارنا مرتاح للاجتماع المفید ل اوانا فی طهران

واعرب هاشمی الذی كان یتحدث فی الحفل الختامی للدورة الثالثة والاربعین للمجلس التنفیذی ل أونا، عن امله بان تساهم نتائج نقاشاتنا فی طهران فی المضی قدما باهداف اوانا السامیة فی المستقبل 'وانی علي ثقة ان هذا سیحصل فی ضوء متابعاتنا الحثیثة'.

واضاف انه كما ورد فی كلمات زملائنا المحترمین خلال اجتماع الیوم، والحوارات الثنائیة ومتعددة الاطراف وكذلك ما ورد فی التقاریر الوطنیة لوكالات الانباء الاعضاء فی المجلس التنفیذی والفنی واخلاقیات المهنة ل اوانا، فان منظمتنا تمر الیوم بتحدیات وفرص كثیرة، ونامل ان نتمكن فی ضوء تعاون جمیع الاعضاء الاستفادة المثلي من الفرص السانحة، ومعالجةالتحدیات القائمة بنجاح، لا بل تحویلها قدر المستطاع الي فرص نستفید منها نحن.

واعرب عن شكره وتقدیره لرئیس وامین عام اوانا لادارتهم هذه المنظمة الاقلیمیة المهمة خلال السنوات الثلاث الاخیرة وكذلك تعاونهم الودی فی اقامة اجتماع طهران لاسیما المشاركة المؤثرة وذات المغزي لجمیع الاعضاء فی النقاشات التی اثیرت فی الاجتماع. كما شكر وكالات انباء بلغاریا والعراق وسلطنة عمان وقطر وباكستان وسوریة لقبولها الدعوة وشاركت كضیف شرف حلت علي ارنا فی اجتماع المجلس التنفیذی ل اوانا.

وتمني هاشمی النجاح والتوفیق 'لزملائنا فی وكالة یونهاب الكوریة الجنوبیة والذین سیتولون رئاسة اوانا قریبا، واشكرهم علي وضعهم المجلس التنفیذی فی صورة المحاور المهمة لبرامجهم وفعالیاتهم لاقامة الجمعیة العامة فی سیول عام 2019'.

واضاف مدیر عام ارنا انه ونظرا الي ان عددا من الاعضاء المشاركین فی اجتماع طهران، اقترحوا خلال الحوارات التی جرت علي هامش الاجتماع وبحسن نیة، ان تتولي ارنا رئاسة اوانا بعد كوریا الجنوبیة، فانی اعلن وبعد التشاور مع زملائی، عن رغبتی بترشیح ارنا لذلك. وسیتم تسلیم هذا القرار رسمیا الي امانة اوانا قبل التئام الاجتماع المقبل للجمعیة العامة.

وقال 'اغتنم الفرصة لاعرب عن شكری لزملائی فی ارنا فی الاقسام الخبریة والفنیة والتنفیذیة لمساهمتهم فی انجاح الدورة الثالثة والاربعین للمجلس التنفیذی ل اوانا فی طهران، لاسیما اوجه شكری الجزیل لوزیر الثقافة والارشاد الاسلامی المحترم رئیس الجمعیة العامة ل ارنا لمشاركته والقائه كلمة فی الاجتماع'.

واضاف: 'اكرر شكری ثانیة لكم جمیعا لمشاركتكم الفعالة فی اجتماع الیوم للمجلس التنفیذی والفنی واخلاقیات المهنة ل اوانا، واتمني ان تكونوا قد قضیتم وقتا ممتعا فی ایران وعودة آمنة وطیبة الي أوطانكم باذن اه '.

واعرب هاشمی فی الختام عن ثقته بان التطبیق السریع والصحیح للقضایا التنفیذیة والفنیة التی نوقشت فی اجتماع طهران، یمكن ان یساهم مستقبلا فی تسهیل التعاون المهنی بین اعضاء اوانا.

انتهي ** 1718

