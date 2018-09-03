ظريف يزور مرقد السيدة زينب (سلام الله عليها) بدمشق

دمشق/ 3 ايلول/ سبتمبر/ ارنا - زار وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف مقام السيدة زينب (سلام الله عليها) فور وصوله الي العاصمة السورية دمشق.

ورافق وزير الخارجية الايراني في هذه الزيارة، نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد.
ووصل وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اليوم الاثنين الي دمشق لاجراء محادثات مع المسؤولين السوريين.
وتأتي هذه الزيارة تلبية لدعوة رسمية من وزير الخارجية السوري وليد المعلم، وكان في استقبال ظريف في مطار دمشق مساعد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد.
وسيلتقي ظريف خلال هذه الزيارة مع كل من نظيره السوري وليد المعلم والرئيس بشار الاسد ورئيس الوزراء عماد خميس، لإجراء محادثات حول آخر التطورات في سوريا والعلاقات الثنائية بين ايران وسوريا.
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ظريف يزور مرقد السيدة زينب (سلام الله عليها) بدمشق

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