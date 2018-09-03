كوريا الجنوبية مستعده لتدريب منتسبي الصناعات الايرانية الصغيره

وقال نجفي في موتمر صحفي أنّ 90 بالمائة من صناعات البلاد هي من الصناعات الصغيره أو المتوسطة مصرحاً بأنّ هذه الصناعات ليست مستغنية عن إقامة علاقات مع شركات من كوريا الجنوبية أو النمسا والمانيا وتركيا ما جعلنا نوقّع مذكرات تفاهم بيننا.

وأشار نجفي الي توقيع مذكرة تفاهم مع وزير الصناعات الصغيره بكوريا الجنوبية معلناً ان جميع هذه الشركات الصغيره الكورية ابدت رغبتها في التعاون مع ايران رغم الحظر المفروض.

وجاء في المذكرة التأكيد علي التعاون في التقنيات الحديثة ورفع مستوي القضايا ذات الصلة بالتدريب والتعليم الصناعي والتعاون في مجال الأبحاث ورفع أداء الوحدات الصناعية الايرانية.

وكانت وكالة انباء كوريا الجنوبية (يونهاب) قد أعلنت نقلاً عن إتحاد التجارة الدولية عن تصدير مليار و700 مليون دولار من كوريا الجنوبيه الي ايران خلال ستة شهر من يناير 2017 حتي يونيو من نفس العام.

وكانت كوريا الجنوبية قد استوردت النفط الخام من ايران خلال21 مارس حتي سبتمبر 2018 ما يعادل 3مليارات و280 مليون دولار.

وأشار مساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني الي تعاون ايران مع الصين وكوريا الجنوبية في إدخال تقنيات حديثة لانتاج الشاي والإتفاق علي انتاج الطاقة الشمسية وادخال تقنيات حديثة لتركيبها وتوظيفها في حي صناعي في محافظة طهران.

ونوه مساعد الوزير الي نية ايران بدء تعاون مماثل مع النمسا وتركيا والمانيا قريباً لأنّ عدد الشركات العاملة في ايران بلغت 84 الف وحدة صناعية، 93بالمائة منها تُعتبر من الصناعات الصغيره.

كما تم الإتفاق علي تدريب شركات وكوادر ايرانية عامله في الوحدات الصناعية الصغيره من قبل مراكز المانية داعياً السلطة القضائية والتشريعية للتعاون في تفعيل هذه الخطط.

انتهي** ع ج** 1718

