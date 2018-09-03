العراق... افتتاح أعمال الدورة البرلمانية الرابعة

طهران/ 3 أيلول/ سبتمبر/ ارنا - بدأت أعمال الجلسة الأولي لمجلس النواب العراقي (البرلمان) في دورته الرابعة، اليوم الاثنين، وذلك بعد أكثر من مائة يوم من إجراء الانتخابات البرلمانية.

ويتضمن جدول اعمال الجلسة كلمــة رئيـــس الجمهوريـــة وكلمــة رئيــس مجلـس الـوزراء وكلمة رئيس مجلـس النـــواب للدورة الثالثة {2014- 2018}.
وبعدها يترأس النائب عن التحالف المدني الديمقراطي، محمد علي الزيني {79 عاماً}، الجلسة كونه أكبر الأعضاء سناً حسب {المادة 54 من الدستور}، وثم قـــراءة أسماء النـــواب للدورة النيابية {2018-2022} حسبما افاد موقع الفرات نيوز.
ويؤدي اليميـــن الدستـــورية النواب وفق المادة 50 من الدستور، علي ان يتم بعدها انتخاب رئيس المجلس الدائم ونائبيه بحسب المادة 55 من الدستور.
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العراق... افتتاح أعمال الدورة البرلمانية الرابعة

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