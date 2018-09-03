العراق... افتتاح أعمال الدورة البرلمانية الرابعة

ويتضمن جدول اعمال الجلسة كلمــة رئيـــس الجمهوريـــة وكلمــة رئيــس مجلـس الـوزراء وكلمة رئيس مجلـس النـــواب للدورة الثالثة {2014- 2018}.

وبعدها يترأس النائب عن التحالف المدني الديمقراطي، محمد علي الزيني {79 عاماً}، الجلسة كونه أكبر الأعضاء سناً حسب {المادة 54 من الدستور}، وثم قـــراءة أسماء النـــواب للدورة النيابية {2018-2022} حسبما افاد موقع الفرات نيوز.

ويؤدي اليميـــن الدستـــورية النواب وفق المادة 50 من الدستور، علي ان يتم بعدها انتخاب رئيس المجلس الدائم ونائبيه بحسب المادة 55 من الدستور.

انتهي** 2344

