يجب تمتين العلاقات الثقافية بين الصين وايران

واضاف مينغ اليوم الاثنين في حوار مع ارنا ان الصين اليوم تقوم بوضع خطط طريق الحرير الجديد وهذا يحتاج مساعدة حميع الدول ومنها ايران باعتبارها لعبت دورا تاريخيا في طريق الحرير ويجب احياء هذا الدور.

وصرح ان زيارة الرئيس الصيني 'شي جي بنغ' الي طهران في العام 2016 رفع مستوي العلاقات بين البلدين الي الاستراتيجية مؤكدا علي تنميتها في جميع المجالات ومن منطلق هذه الرؤية يجب تطوير العلاقات الثقافية داعيا ايران للمشاركة في المؤتمرات والمعارض الثقافية في جميع مناطق الصين .

وقال ان مسؤولي بلاده بينوا خريطة التعاملات بين البلدين وسيكون لهم وفقها تعاملات متينة ومفيدة وعلي جميع الاصعدة معتبرا العلاقات الثقافية من ضروريات العلاقات علي الاصعدة الاخري فهي مثالا للصداقة والاخوة والتآزر بين البلدين وسببا لتمتين علاقات طهران وبكين.

انتهي**م م** 1718

