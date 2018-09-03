مستشار رئيس وزراء الصين السابق

يجب تمتين العلاقات الثقافية بين الصين وايران

بكين/3 ايلول/سبتمبر/ارنا- قال مستشار رئيس وزراء الصين السابق'كو جين مينغ' ان العلاقات الثقافية بين الصين وايران يجب تطويرها لانها ستوفر الارضية الملائمة لتمتين العلاقات في جميع المجالات ومنها الاقتصادية والسياسية.

واضاف مينغ اليوم الاثنين في حوار مع ارنا ان الصين اليوم تقوم بوضع خطط طريق الحرير الجديد وهذا يحتاج مساعدة حميع الدول ومنها ايران باعتبارها لعبت دورا تاريخيا في طريق الحرير ويجب احياء هذا الدور.
وصرح ان زيارة الرئيس الصيني 'شي جي بنغ' الي طهران في العام 2016 رفع مستوي العلاقات بين البلدين الي الاستراتيجية مؤكدا علي تنميتها في جميع المجالات ومن منطلق هذه الرؤية يجب تطوير العلاقات الثقافية داعيا ايران للمشاركة في المؤتمرات والمعارض الثقافية في جميع مناطق الصين .
وقال ان مسؤولي بلاده بينوا خريطة التعاملات بين البلدين وسيكون لهم وفقها تعاملات متينة ومفيدة وعلي جميع الاصعدة معتبرا العلاقات الثقافية من ضروريات العلاقات علي الاصعدة الاخري فهي مثالا للصداقة والاخوة والتآزر بين البلدين وسببا لتمتين علاقات طهران وبكين.
انتهي**م م** 1718



برچسب ها

فرهنگي

العلاقات الثقافية

الصين وايران

طريق الحرير

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

يجب تمتين العلاقات الثقافية بين الصين وايران

معظم المشاهدات

مدیر عام وكالة الأنباء القطریة: رسالة الاعلام بیان الحقائق

اعادة مصححة للخبر

مدیر عام وكالة الأنباء القطریة: رسالة الاعلام بیان الحقائق

لم احيي علم اي بلد سوي علم الجمهورية الاسلامية الايرانية

ظريف رداً علي أسئلة برلمانيين:

لم احيي علم اي بلد سوي علم الجمهورية الاسلامية الايرانية

تضامن طهران والدوحة وأنقرة الثلاثي سد رادع أمام السياسات الأحادية لترامب

تضامن طهران والدوحة وأنقرة الثلاثي سد رادع أمام السياسات الأحادية لترامب

ظريف: علي الإرهابيين الخروج من إدلب

ظريف: علي الإرهابيين الخروج من إدلب

انعقاد المؤتمر الأمني الرباعي في بغداد

بحضور إيران وسوريا وروسيا والعراق

انعقاد المؤتمر الأمني الرباعي في بغداد

أحدث الأخبار

لا یحق لأمیركا انتهاك حق العودة للاجئین الفلسطینیین

أمین عام مؤتمر دعم الإنتفاضة الفلسطینیة:

لا یحق لأمیركا انتهاك حق العودة للاجئین الفلسطینیین

مطران الارمن في طهران : ادعاء امريكا بشأن حقوق الاقليات الدينية في ايران مزاعم مغرضة

مطران الارمن في طهران : ادعاء امريكا بشأن حقوق الاقليات الدينية في ايران مزاعم مغرضة

التطبيقات الذكيه الجديده ستطلق منافسه اعلاميه جديده

مساعد وزير الارشاد للشؤون الإعلامية:

التطبيقات الذكيه الجديده ستطلق منافسه اعلاميه جديده

ابلاغ احكام العفو او تخفيف عقوبة 187 من المدانين

ابلاغ احكام العفو او تخفيف عقوبة 187 من المدانين

معاهدة بحر قزوين ازالت اضرار اتفاقية 1921

خبير بمكتب الدراسات في الخارجية:

معاهدة بحر قزوين ازالت اضرار اتفاقية 1921

موضوعات مرتبط