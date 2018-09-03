اللجنة التنفیذیة لمنظمة أوانا تعقد جلسات عمل فی طهران

واُقیم حفل افتتاح هذا الإجتماع صباح الیوم بكلمة ألقاها وزیر الثقافة والارشاد الایرانی عباس صالحی وكلمة المدیر العام لوكالة الجمهوریة الاسلامیة للأنباء ضیاء هاشمی وكلمة رئیس منظمة أوانا «أصلان أصلان اوف» وكلمة «ماكسیم مینتشف» الرئیس القادم للمؤتمر العالمی لوكالات الأنباء.

وتم خلال الإجتماعات التخصصیة المصادقة علی جدول أعمال اللجنة التنفیذیة والإبلاغ عن القرارات التی صدرت عن الإجتماع السابق الثانی والاربعین لهذه اللجنة الذی اقیم فی بیروت والإبلاغ عن استضافة كوریا الجنوبیة للإجتماع التالی.

وستقام الاجتماعات التالیة لهذا الملتقی بعد ظهر الیوم حتی المساء بعدها یُنهی الاجتماع اعماله رسمیاً.

وشارك فی الإجتماع الذی سیستغرق یوماً واحداً، مدراء وكالات أنباء و كبار مدراء من 18 دولة وهی روسیا و جمهوریة آذربیجان والصین وقطر وتركیا و سلطنة عمان ومنغولیا وكوریا الجنوبیة وكازاخستان والیابان والفیتنام واندونیسیا ومالیزیا والعراق وسوریا ولبنان وبلغاریا و وكالة «مهر» الایرانیة للأنباء و وكالة إرنا من الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة ایضاً.

هذا وتأسست وكالة أنباء آسیا والمحیط الهادئ (أوانا) عام1961 بهدف تسهیل التبادل الاعلامی بین دول المنطقة بدعم من الیونسكو بعضویة 44 وكلة من 35 دولة من قارتی آسیا والمحیط الهادئ.

وتولّت ایران رئاسة هذه الوكالة لفترة استمرت 3 سنوات من 1997 حتی 2000 وكانت عام 2016 نائباً للرئیس وهی حالیاً عضو اللجنة التنفیذیة ل«أوانا».

وستكون ایران التی تُعتبَر إحدی الدول المؤسسة لهذه الوكالة الاقلیمیة الدولة المستضیفة لإجتماع اللجنة التنفیذیة لمنظمة وكالات أنباء آسیا والمحیط الهادئ فی الثالث من سبتمبر 2018 فی العاصمة طهران.

واُقیم آخر إجتماع للجنة التنفیذیة عام 2016 فی العاصمة باكو حیث انتقلت رئاسة المنظمة من روسیا الی جمهوریة آذربیجان و ومن المقررأن تتولی كوریا الجنوبیة الرئاسة القادمة لهذه المنظمة فی دورتها التالیة.

وفی الهیكلة التنظیمیة لمنظمة أوانا تم تخصیص أعمال للجمعیة العامة واللجنة التنفیذیة واللجان الفنیة الخبریة ولجنة اخلاقیات المهنة.

وتتكون الهیئة الرئاسیة للجنة التنفیذیة لهذه المنظمة من عضویة 13 وكالة خمسة وهی وكالة آذرتاج (من جمهوریة آذربیجان) و وكالة ایتارتاس (من روسیا) و وكالة شین هوا (من الصین) وكالة یونهاب (من كوریا الجنوبیة) و وكالة الأناضول (من تركیا).

انتهی** ع ج**2344

