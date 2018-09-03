ظريف: علي الإرهابيين الخروج من إدلب

وأضاف ظريف في مقابلة مع الصحفيين اليوم الاثنين بعيد وصوله إلي دمشق : بعد الانتصار الذي حققته جبهة المقاومة ضد الجماعات المتطرفة والإرهاب في سوريا، حان الوقت لإعادة بناء هذا البلد، ودول التحالف الاستراتيجي السوري تساهم بهذا الأمر.

وقال إنه في اجتماع القمة الذي سيعقد في طهران يوم الجمعة المقبل واستمرارا للعملية السياسية الثلاثية، سيتم بحث كيفية التصدي للجماعات المتطرفة والإرهابية، بما فيها تحرير الشام (جبهة النصره) .

وقال وزير الخارجية الإيراني، إن الاجتماع سيناقش ايضا التنسيق لاستمرار العملية السياسية ومكافحة الإرهابيين في سوريا.

وصرح إن متابعة شؤون اللاجئين وعودة اللاجئين إلي بلدهم قد بدأت وأن الدول المجاورة لسوريا تلعب دورا مهما في هذا الصدد.

ووصل وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اليوم الاثنين الي دمشق لاجراء محادثات مع المسؤولين السوريين.

وتأتي هذه الزيارة تلبية لدعوة رسمية من وزير الخارجية السوري وليد المعلم، وكان في استقبال ظريف في مطار دمشق مساعد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد.

وسيلتقي ظريف خلال هذه الزيارة مع كل من نظيره السوري وليد المعلم والرئيس بشار الاسد ورئيس الوزراء عماد خميس، لإجراء محادثات حول آخر التطورات في سوريا والعلاقات الثنائية بين ايران وسوريا.

وقام وزير الخارجية الايراني في الاسبوع الماضي بزيارة استغرقت عدة ساعات الي انقرة التقي خلالها الرئيس التركي اردوغان ووزير الخارجية مولود جاويش اوغلو .

ومن المقرر ان تعقد قمة ثلاثية بين الرئيس الايراني حسن روحاني ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب اردوغان، الجمعة القادمة في طهران ، ومن المتوقع ان يكون اهم اعمال القمة هو مناقشة الوضع في ادلب ويبدو ان زيارة ظريف الحالية الي سوريا تأتي في هذا السياق.

انتهي** 2344

