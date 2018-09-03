وزیر الارشاد یدعو الی ایجاد التوازن الاعلامی من خلال تشكیل الائتلافات الخبریة

واضاف صالحی الیوم الاثنین علی هامش الدورة الثالثة والاربعین للمجلس التنفیذی لمنظمة اوانا بطهران ان الاخبار التی تبثها وسائل الاعلام الغربیة حول الشرق الاوسط تختلف عن الحقائق الموجودة فیها.

واكد ان وسائل الاعلام الغربیة و من خلال هیمنتها المعلوماتیة تبث اخبارا لا اساس لها حول ظروف ایران فی ظل العقوبات المفروضة علیها و تقوم بقلب الحقائق.

ودعا الی تشكیل التحالفات الخبریة لتوفیر فرص التوازن أمام وسائل الاعلام الغربیة و ذلك عبر الاهتمام باختیار المواضیع الخبریة و فحواها .

یذكر ان الدورة الثالثة والاربعین للمجلس التنفیذی لمنظمة اوانا افتتحت صباح الیوم فی طهران بمشاركة المدراء العامین لوكالات الانباء الاعضاء وكبار المدراء فیها من 18 دولة بما فیها روسیا و اندونیسیا و العراق و بلغاریا و لبنان.

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