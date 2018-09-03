خلال الاشهر الخمسة الماضية

تصدير 542 مليون دولار من البضائع من كرمانشاه

كرمانشاه/3 ايلول/سبتمبر/ارنا- اعلن مديرعام جمارك كرمانشاه (غرب) عن تصدير ماقيمته 541 مليونا و969 الف دولار من البضائع بزنة مليون و 332 الف طن خلال الاشهر الخمسة الماضية من جمارك هذه المحافظة واسواقها الحدودية.

واضاف 'خليل حيدري' اليوم الاثنين ان هذا الكم من الصادرات شهد زيادة بمقدار 52% قيمة و 27% وزنا عن مثيله من العام الماضي مبينا ان جمارك محافظة كرمانشاه احتلت المركز الاول بين الجمارك الايرانية المصدرة للسلع.
واوضح ان الصادرات شملت انواع الادوات المنزلية ومواد التنظيف وانواع البلاط واجهزة التكييف والمواد البلاستيكية ومساحيق الغسيل و بعض الخضروات مثل البطاطس والطماطم .
ويتم سنويا تصدير اكثر من ملياري دولار من البضائع من كرمانشاه الي العراق مما يشكل 50 بالمئة من اجمالي صادرات ايران الي العراق.
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تصدير

جمارك كرمانشاه

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تصدير 542 مليون دولار من البضائع من كرمانشاه

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