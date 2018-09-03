تصدير 542 مليون دولار من البضائع من كرمانشاه

واضاف 'خليل حيدري' اليوم الاثنين ان هذا الكم من الصادرات شهد زيادة بمقدار 52% قيمة و 27% وزنا عن مثيله من العام الماضي مبينا ان جمارك محافظة كرمانشاه احتلت المركز الاول بين الجمارك الايرانية المصدرة للسلع.

واوضح ان الصادرات شملت انواع الادوات المنزلية ومواد التنظيف وانواع البلاط واجهزة التكييف والمواد البلاستيكية ومساحيق الغسيل و بعض الخضروات مثل البطاطس والطماطم .

ويتم سنويا تصدير اكثر من ملياري دولار من البضائع من كرمانشاه الي العراق مما يشكل 50 بالمئة من اجمالي صادرات ايران الي العراق.

انتهي**م م** 1718

