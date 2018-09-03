العامري: كتلتنا هي الاكبر ومنفتحة علي الجميع

طهران/ 3 أيلول/ سبتمبر/ ارنا - دعا رئيس تحالف الفتح في العراق هادي العامري الي شراكة حقيقية للنهوض بواقع العراق، مضيفاً أن 'كتلتنا هي الاكبر ومنفتحة علي الجميع.'

ودعا العامري المتحالف مع زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الي شراكة حقيقية للنهوض بواقع العراق، مضيفاً، أن 'النائب حر في اتخاذ قراره ونأمل من الأطراف الأخري الانضمام لنا ضمن الفضاء الوطني'، حسب ما افادت قناة 'ان أر تي'.
كما قال بأن 'كتلته ( كتلة البناء) هي الاكبر ومنفتحة علي الجميع ولن تستثني كل من يرغب بالانضمام اليها'.
وقال المالكي خلال مؤتمر اعلان كتلة 'البناء' من فندق الرشيد وسط بغداد، فجر اليوم الاثنين، إن 'كتلة البناء هي (الكتلة الأكبر) وستشكل الحكومة وستضع برنامج الدولة وتسمي الرئاسات الثلاث'، لافتاً الي جمع تواقيع 145 نائبا لتشكيل الكتلة الأكبر .
بدوره، أعلن هشام الركابي مدير مكتب زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، تشكيل 'الكتلة الأكبر' تحت اسم 'البناء'.
وقال في تغريدة له علي حسابه الخاص بموقع تويتر، إنه تم 'الإعلان عن تحالف الكتلة الأكبر تحت عنوان تحالف البناء'.
وأضاف الركابي، أن الكتلة ضمت 'الفتح والقانون والنصر (جناح الفياض) والقرار والجماهير والوطنية والانبار هويتنا وصلاح الدين هويتنا وارادة وبابليون وكفاءات'.
وكانت 16 جماعة سياسية عراقية، بينها ائتلاف يتزعمه رجل الدين مقتدي الصدر وتكتل رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي،وائتلاف أياد علاوي، أعلنت الأحد، تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان تحت مسمي 'الاصلاح والبناء'.
وبموجب الاتفاق الذي وقعه زعماء الجماعات السياسية، فأن الكتلة الأكبر في البرلمان ستضم 177 نائبا .
ويعني ذلك حصول الكتلة الجديدة علي الأغلبية المطلقة في البرلمان المكون من 329 مقعدا، لتشكيل الحكومة العراقية دون أية عراقيل.
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العامري: كتلتنا هي الاكبر ومنفتحة علي الجميع

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